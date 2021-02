Horario y dónde ver el Oviedo-Real Zaragoza

El Real Zaragoza buscará el domingo 29 de febrero resarcirse de la derrota contra el Alcorcón en su visita al Real Oviedo en el estadio Nuevo Carlos Tartiere, en partido correspondiente a la vigesimoséptima jornada de liga. El conjunto de JIM tratará de volver al buen camino de la permanencia ante un rival de dinámica irregular, al que una derrota podría meter de lleno en la lucha por la salvación. Tendrá, asimismo, el Real Zaragoza una nueva ocasión para separarse de las posiciones de descenso. El duelo contra el Real Oviedo dará comienzo a las 21.00, en horario de noche, y será televisado en Gol y Movistar LaLiga, y lo arbitrará Óliver de la Fuente Ramos.

Además, el choque podrá seguirse en directo en HERALDO.es, con una narración del minuto a minuto del partido, para que los aficionados no se pierdan nada de lo que suceda en el terreno de juego. Asimismo, al finalizar el encuentro, los lectores dispondrán también de la crónica del partido, con las actuaciones detalladas de cada jugador, la información complementaria (análisis, reportajes…), las declaraciones de los entrenadores y las mejores fotografías de la cita.

Para este partido, Juan Ignacio Martínez no podrá contar con Francho Serrano, confinado en su domicilio tras dar positivo en un test de covid esta semana. El técnico deberá encontrarle un relevo a una pieza que ha sido clave en sus planes, con Adrián González como candidato al puesto en el centro del campo.

El Zaragoza afronta el partido de Oviedo después de caer 0-1 en La Romareda frente al Alcorcón el pasado lunes, una derrota que abortó el despegue del equipo aragonés en la zona baja de la clasificación y lo mantiene, de este modo, sometido a la presión máxima de las posiciones de descenso, a solo un punto de distancia.