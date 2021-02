Chavarría: "El 'factor cabeza' influye mucho y el entrenador nos ha dado energía"

Pep Chavarría, lateral izquierdo del Real Zaragoza, ejerció de portavoz del vestuario este martes, aún con el paladar dulce traído en el avión desde Málaga en la noche del domingo tras vencer 1-2, el primer triunfo a domicilio tras 5 largos y duros meses de temporada. El catalán, sobre todo, ponderó la importancia del entrenador, Juan Ignacio Martínez 'Jim', en el proceso de rehabilitación de un equipo que hace menos de dos meses era colista, el último clasificado, y que ahora respira algo mejor con 5 rivales por detrás en la zona más baja de la tabla.

"El hecho de haber logrado dos victorias consecutivas nos da confianza a nosotros mismos. El 'factor cabeza' influye mucho en un equipo y el entrenador -Jim- nos ha ayudado en el apartado mental, nos ha dado energía. Estábamos en una dinámica muy negativa, necesitábamos aire fresco, creer, confiar en nosotros, y él ha sido muy importante", dijo con claridad el de Figueras.

Chavarría redundó en la mutación de conductas que se está apreciando en diversos jugadores de la plantilla en los últimos partidos del Real Zaragoza. "Estábamos tristes, era la realidad. Recuerdo cuando nos poníamos por delante en el marcador y, al final, nos remontaban siempre. Eso nos acabó frustrando día a día. A eso me refería al hablar del factor mental. Necesitábamos salir de ahí y lo hemos logrado a base de ir ganando partidos. La clave ha sido el cambio de mentalidad, ahora estamos confiados, somos positivos", abundó el carrilero zurdo.

En el ámbito personal, Chavarría se está viendo sorprendido por un año terrible en lo futbolístico, totalmente alejado de aquel Real Zaragoza que aspiró al ascenso a Primera el curso precedente y al que creyó venir el joven jugador del Olot. "Es mi primera temporada en el fútbol profesional. Estoy muy feliz por la adaptación que he tenido, gracias a que mis compañeros me han ayudado mucho. Pero es evidente que me gustaría estar mucho más arriba en la clasificación, aunque esto es lo que nos ha tocado vivir y hay que afrontarlo. Yo no me esperaba un año así. Vine para crecer, tener minutos y hacer una buena liga, pero se ha dado así y voy a seguir trabajando para solucionar el problema, no pensé que íbamos a tener estas dificultades en la tabla", reconoció.

En clave de futuro inmediato, Chavarría también valoró la enorme importancia que tiene el duelo del viernes próximo en la Nova Creu Alta de Sabadell, segundo partido encadenado fuera de La Romareda. Y lo hizo con claridad meridiana. "El partido de Sabadell es una final. Si ganamos allí será un punto de inflexión porque ellos están igual que nosotros, en las posiciones de abajo. Para nosotros son 3 puntos que nos darían oxígeno, un respiro que no pudimos lograr en Albacete hace dos semanas. De haber ganado allí nos habríamos despegado algo de la cola, pero perdimos y nos ha costado seguir abajo. En Sabadell no podemos fallar si queremos escapar de la zona peligrosa", dijo con contundencia y sin rodeo alguno.