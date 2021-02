El Real Zaragoza no da salida a Vuckic y Jim se queda sin extremo

Se acaba en la medianoche de este lunes el mercado invernal de fichajes y el Real Zaragoza no va a lograr redondear su plan en el transcurso de la última fecha, la de este lunes. Pretendió consumar la salida de Haris Vuckic, el delantero esloveno, que junto al extremo Gaizka Larrazabal eran los jugadores advertidos de que su concurso en adelante va a ser escaso en los planes de Juan Ignacio Martínez ‘Jim’. Pero el director deportivo, Miguel Torrecilla, no ha conseguido encontrar acomodo a ninguno de ellos, en especial al balcánico, que siempre fue la principal pieza prescindible de la actual plantilla por motivos deportivos y económicos (su salario es de los más altos, por encima de los 400.000 euros).

NOTICIAS RELACIONADAS La Liga acepta la incripción de Francés con ficha profesional con el dorsal 6

La marcha de Vuckic, durante toda la jornada del lunes (con la de Larrazabal ya descartada desde el fin de semana por falta de mercado y acuerdo con el jugador y su club de origen y tutela, el Athletic de Bilbao) era la llave imprescindible para que llegase el cuarto y último refuerzo pretendido por el Real Zaragoza: un extremo ofensivo, con gol y llegada al área. Primero se trataba de liberar gasto en sueldos. Y, después, gracias a ello, poder justificar ante La Liga la contratación de otro fichaje. Así que las horas fueron transcurriendo sin éxito hasta acabar ahogando a Torrecilla y al Real Zaragoza.

Por Vuckic hubo una vía abierta en las últimas 72 horas: el Sporting de Gijón, que buscaba el repuesto al exzaragocista Álvaro Vázquez, quien se fue la semana anterior al Sabadell. El cuadro gijonés, en el que militan dos balcánicos como Djurdjevic y Cumic, tuvo interés serio por incorporar a Vuckic hasta que entró en danza una opción que pareció mejor en el club asturiano. Se trataba del españolista Campuzano, inédito este año con el equipo barcelonés y que, con finalización de contrato el 30 de junio, hace ya muchos días que ha firmado por cinco años con el Sporting. Consistía, pues, en anticipar el finiquito de este punta con el Espanyol y que llegara ya mismo a Gijón. Era necesaria, para que Campuzano fichase por los de El Molinón, la propiedad transitiva, el efecto dominó: que los catalanes contratasen antes a su recambio. Este era el belga Dimata, del Anderlecht, que estuvo toda la tarde pasando un minucioso reconocimiento médico en la Ciudad Condal –por sus antecedentes de lesión importante– del que dependía su pase. Pasadas las 21.30, esta doble carambola tomó cuerpo y, con ella, se desvanecieron por completo las opciones de que el Sporting acudiera a la alternativa B, que era Vuckic. Campuzano fue la A y arruinó la única salida posible ayer del esloveno del Real Zaragoza.

Vuckic no ha hecho ninguna fuerza por marcharse de Zaragoza pese a ser conocedor desde hace un mes de la devaluación de su papel en el equipo (lleva dos partidos sin ir siquiera convocado en citaciones de 23 jugadores). Su situación familiar es cómoda en la ciudad y su salario le compensa el hecho de acabar no jugando. Algo parecido a lo que sostiene a Larrazabal en la plantilla pese al escaso peso específico que también le aguarda en los planes de Jim. Una herencia envenenada de la anterior dirección deportiva que Torrecilla no ha podido diluir.

Sin extremo diestro de nuevo cuño

Un par de horas antes de las 23.59, momento del cierre de la persiana del mercado, en las oficinas del Real Zaragoza ya se dio todo por concluido. No había tiempo ni cintura para maniobrar. Y se comunicó a Juan Ignacio Martínez que, finalmente, no hay cuarto fichaje y, por lo tanto, la remodelación de la plantilla se queda sin el extremo diestro que se pretendía incorporar in extremis.

Francés, sí a su licencia profesional

NOTICIAS RELACIONADAS Carbonell puede decir adiós a la temporada por una lesión de rodilla

La última operación real que pudo certificar en este postrero 1 de febrero el club zaragocista ante la LFP fue la del cambio de licencia del joven Alejandro Francés, defensa central de 18 años que, a media, tarde dejó de tener ficha B, del fútbol base (con el dorsal 26 que ha lucido desde septiembre), para pasar a ostentar rol profesional de pleno derecho, heredando el número 6 que dejó vacante Guitián dos días antes. Después de más de 24 horas de análisis por parte de los ejecutivos de La Liga ante esta solicitud zaragocista, hubo un espacio de tiempo en la tarde de este vertiginoso lunes en el que cundieron ciertas dudas cuando, en la publicación del visto bueno a la permuta de la ficha, la LFP añadió repentinamente la advertencia «validado provisionalmente». El susto duró hasta cerca de las 20.30, cuando ya todo quedó aclarado.

Tras este epílogo incompleto del mercado de enero, Jim afrontará los últimos cuatro meses de liga, cruciales para la permanencia del equipo en Segunda División tras sus malos pasos en la primera vuelta, con una plantilla en la que solo ha habido tres incorporaciones y de la que se han marchado cuatro futbolistas del proyecto matriz. El trío de fichajes se reduce al defensa central Peybernes, francés de 30 años que llega cedido del Almería; el delantero centro Alegría, de 28 años, que viene a préstamo desde el Mallorca; y el centrocampista Sanabria, de apenas 20 años, otra cesión, en este caso del Atlético de Madrid B, filial colchonero de Segunda B. Las bajas han sido el extremo Papunashvili (se fue a Chipre), el delantero Raí Nascimento (fichó por el Deportivo de La Coruña), el centrocampista Nick Buyla (cedido al UCAM Murcia) y el defensa central Guitián (se va al Bolívar de La Paz, club boliviano).

También, en estos 30 días, se dio una doble y singular operación frustrada de cambio de portero suplente. Ratón no pudo irse cedido al Nástic de Tarragona, como era su deseo, porque quien iba a ser su sustituto, René (venía, con 38 años, del Dinamo Bucarest rumano), no pasó la revisión médica por un problema de rodilla.