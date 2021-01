Peybernes: "Sé que el equipo está mal, pero lo vamos a arreglar en la segunda vuelta"

Mathieu Peybernes, el nuevo defensa central del Real Zaragoza, habló públicamente por primera vez en esta tarde de lunes, tras cubrir ya su cuarto día como jugador blanquillo tras llegar cedido desde el Almería. Fue en una rueda de prensa de rigor, la de su presentación oficial, acompañado por su mentor, el director deportivo Miguel Torrecilla.

"Hablamos la semana pasada MIguel y yo. Y no hizo falta mucho para que me convenciera. Me gusta jugar y en Almería lo estaba haciendo muy poco. MIguel sabe lo que yo puedo aportar al equipo, la decisión fue muy rápida", empezó subrayando el zaguero de Toulouse, de 30 años y 1, 89 de estatura, con pasado en la Primera División de Francia de más de una década en las filas del Sochaux, el Bastia y el Lorient. Y lo hizo en un ágil idioma español.

Antes, el propio Torrecilla había hecho referencia a su relación personal. "Peybernes llegó a España desde el Lorient a través de mi gestión en el anterior club, el Sporting de Gijón. Su trayectoria, después de eso, ha sido importante en el fútbol español, ha jugado bastantes partidos en el Almería y en su préstamo al Lugo", quiso remarcar el responsable de los fichajes zaragocistas desde hace un mes.

El defensor galo fue calificado por Torrecilla como "un jugador fuerte, potente en el juego aéreo, bueno en el uno a uno en las marcas y, sobre todo, con liderazgo, tanto en el vestuario como en el terreno de juego. Todo esto me lo demostró ya en Gijón", dijo el ejecutivo.

Peybernes asintió con esta descripción. "Sí, me gusta ejercer un poco el liderazgo, me siento bien afrontando las cosas cuando hace falta en un equipo, también fuera de los partidos. Vengo a Zaragoza con muchas ganas de mejorar la difícil temporada que lleva el grupo", expuso el francés.

Mathieu no va a tener problemas de acoplamiento al equipo. "Conozco a mucha gente en la plantilla, nos hemos enfrentado varias veces en los últimos años. Todo eso me va a servir para incorporarme rápidamente al grupo", indicó. En Almería, antes de dar el paso de venir, Peybernes dijo haber tenido un asesor directo en el vestuario rojiblanco: "Sí, Manu Morlanes, que es de Zaragoza y juega allí ahora. Por él conozco bien el club, sé que hay mucha gente detrás de él, mucha ambición y también mucha presión si los resultados no son buenos. Sé que el equipo está ahora mismo un poco mal, pero lo vamos a arreglar en la segunda vuelta", completó el central francés.

En España, por sus ganas de cambiar de vida

A Mathieu Peybernes se le preguntó por qué, un futbolista de su trayectoria larga en la élite del fútbol de Francia (llegó a ser en su juventud internacional sub-21 con 'les Bleus'), dio en su día el salto a España pero para jugar en Segunda División y no en Primera.

La razón que esgrimió fue esta: "Las carreras de los futbolistas son así. A veces estás bien y otras pasas momentos más fastidiados. A mí me gusta mucho la forma de ser de España, coincide con mis cualidades personales. Vine aquí porque me apetecía conocer una nueva cultura, un nuevo modo de vida distinto al francés. Y he acertado. Me siento muy feliz, yo y mi familia. En cuanto a jugar en Segunda, yo siempre digo que la Segunda División española tiene un nivel muy alto en el global del fútbol europeo", dijo para ubicarse personalmente y deportivamente en el presente que, desde el viernes en Albacete, será como defensa del Real Zaragoza portando el número 4 a su espalda.