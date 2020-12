Zapater: "Cada partido es a vida o muerte por la situación en que estamos"

Dos días después del regreso de las vacaciones, Alberto Zapater ha comparecido hoy ante los medios de forma telemática para analizar el estado anímico de la plantilla, que se encuentra con las pilas cargadas tras este breve periodo descanso, y los cruciales compromisos que deberán afrontar próximamente.

En un discurso fundamentado en la filosofía del partido a partido, Zapater ha asegurado que no miran más allá del choque del sábado (20.30) ante el Cartagena, asegurando que, aunque esta Navidad ha mirado el calendario que se avecina, no sabe qué les viene después de la cita en el estadio de Cartagonova.

“No quiero hablar de enero y febrero, pero nos jugamos mucho, empezando por el partido del Cartagena. De aquí a mayo vamos a estar así, con partidos decisivos. Aunque no nos guste llamarlos finales porque parece que te presionas más de la cuenta, tenemos que tomarlos así. Cada partido es vida o muerte por la situación en la que estamos”, ha señalado Zapater, antes de valorar la importancia de la llegada de Juan Ignacio Martínez al banquillo.

“En su día a día te transmite un optimismo real, ganas de trabajar e ilusión por sacar esta situación adelante”, ha señalado el capitán zaragocista, antes de recordar que “todos” tienen que sumar para salir del descenso. “El mensaje que le lanzo a la afición es el de que estamos convencidos de que vamos a sacar esto entre todos”, ha enfatizado un Zapater que cuida todos los detalles para seguir aportando.

“Mi papel es el de sumar, ayudar. En el momento en que terminó el partido del Lugo ya estaba pensando en entrenar, en prepararme, y me siento bien desde que volví tras el parón por el coronavirus. Todavía no me he perdido un entrenamiento y es verdad que cuando menos juegas es más difícil estar preparado, pero para eso te tienes que exprimir en el entrenamiento invisible, en cuidar la alimentación, y estar preparado para cuando te necesiten”, ha indicado, para terminar centrándose en el partido contra el Cartagena.

“No vamos a descubrir la Segunda División. El Cartagena está en una dinámica mala, con un entrenador nuevo, pero será un partido complicado como todos. Cuando parece que un equipo es asequible, yo no lo veo así. Puede ser igual de peligroso un equipo que esté abajo como un que esté arriba. Necesitamos los tres puntos y creo que podemos lograrlos”, ha concluido.