Iván Martínez: “Vamos a intentar cambiar la dinámica y ganar, que es lo que toca ya”

Arrancadas las dos primeras hojas del almanaque del Real Zaragoza en la etapa de Iván Martínez como entrenador, el técnico afronta el tercer encuentro como el objetivo primero de lograr la victoria. La lista de convocados la ofrecerá este miércoles debido al estado físico de los jugadores que llegaron tocados de Ponferrada. Jueguen los que jueguen, solo se piensa en ganar. “Claro que hay preocupación por la dinámica del equipo. Ellos (los dirigentes) nos transmiten confianza. Tenemos que salir adelante. Seguro que lo logramos con el trabajo que estamos haciendo. Vamos a intentar cambiar la dinámica y ganar, que es lo que toca ya”, se arrancó Iván Martínez. “El Rayo Vallecano es un gran equipo. Me preocupa lo físico y lo anímico. El fútbol engloba todos los aspectos. Lo importante es querer. La actitud y la intensidad es lo que te va a llevar a la victoria. Si estamos con la misma actitud que hoy, estoy convencido de que mañana vamos a lograr algo positivo, ojalá sean los tres puntos”, explicó el técnico zaragocista.

Iván Martínez ya tenía definida la estrategia para detener al rival. “El plan de partido se lo comentaré mañana a los jugadores en el hotel. El Rayo Vallecano roba y juega al espacio, intentan el uno contra uno, tienen jugadores de muchísima calidad. Nuestro plan de partido lo tenemos muy claro. Sabemos que tenemos que hacer que afloren sus defectos en el campo. Tendremos que hacer muy bien las cosas para lograr los tres puntos”, detalló.

El técnico también mostró sus cavilaciones. “Estamos preocupados porque tiramos poco a puerta, porque llegamos pocos jugadores al área. Mañana vamos a intentar solucionar ese problema. Vamos a intentar generar más ocasiones. Si no marcas gol, no vas a ganar”, reiteró.

También se refirió a los errores cometidos en las jugadas a balón parado. “Sabemos que no sacamos nada positivo en Ponferrada por los dos córners. Esa concentración defensiva es esencial. En el fútbol es más fácil defender que atacar. Ellos tienen buenos lanzadores y a Catena como rematador. Tenemos que estar muy concentrados. Es hora de cambiar la dinámica, es hora de ganar”, enfatizó.

Iván también apuntó las sensaciones tras la última sesión de entrenamiento, celebrada en la tarde de este martes en La Romareda. “Han entrenado fenomenal. Ojalá se plasme mañana sobre el terreno de juego. Dentro de los que estaban tocados, se han recuperado bien. Tienen una ligeras molestias. Mañana valoraremos su entrada en el once”, dijo.

El entrenador también se explayó acerca de los casos particulares que aparecen en el plantel zaragocista. “Toro Fernández va a venir convocado. He hablado con él ayer y hoy. Hay perfecta sintonía entre lo que le he pedido y lo que me ha dado en estos dos días. Está mentalizado para darle al equipo lo que yo le pida. Entonces, va a venir convocado y es posible hasta que juegue. Eso ya lo valoraremos mañana. En cuanto a Raí, está entrenando muy bien. Va a venir convocado. Puede tener unos minutos. Es una jugador más de la plantilla, confiamos en él. Adrián y Nietoestán bien, han entrenado bien. Entrarán en las convocatoria. Tenemos que decidir bien qué jugador o jugadores del filial viene”, concretó.

El gestor de recursos humanos del Real Zaragoza insistió en la voluntad que mueve al grupo, además de en la necesidad de recuperar el factor campo. “Estamos poniendo toda la ilusión en cambiar la dinámica. Todos lo queremos. Vamos a intentar poner todo de nuestra parte para cambiar los resultados. Necesitamos la victoria para cambiar todo: el estado anímico, la suerte, todo. Estamos en casa. En La Romareda tenemos que empezar a hacernos fuertes, esas victorias desde que empezó este maldito virus. La Romareda tiene que volver a ser un fortín para el Zaragoza y el zaragocismo. Tenemos que empezar a cambiar esta dinámica”, repitió.

Respecto a la alineación a presentar, también ofreció un bosquejo. “Cuantos más cambios haya, está claro que será peor. Se trata de meter a los jugadores en una continuidad para lograr el máximo rendimiento de ellos, que haya sinergias entre los jugadores que estén jugando, que se vayan conociendo todos los jugadores dentro del campo. Cuantos más cambios haya, mucho peor. Vamos a valorar dependiendo del estados físico de los jugadores el plan de partido que tenemos y, a partir de ahí, formaremos un once que seguro va a competir, seguro que va a dejarse la piel en el campo, que va a querer, que eso es lo más importante, que los jugadores tengan actitud. A partir de ahí, el rival también juega. Nosotros saldremos a ganar el partido. Saldrán bien, saldrán peor las cosas, pero tenemos que tener en el campo a once jugadores que quieran. Y los que salgan desde el banquillo, también”, concluyó.

