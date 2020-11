Bermejo: "Estamos preocupados, da igual que llevemos 3 meses o 3 años aquí"

Sergio Bermejo, mediapunta del Real Zaragoza que forma parte del contingente de nuevos fichajes para esta temporada 20-21, fue este martes el portavoz del atribulado vestuario blanquillo en estos días de zozobra, con el equipo metido definitivamente en los puestos de descenso a Segunda B y aún digiriendo el cambio de entrenador, el despido de Rubén Baraja y la llegada de urgencia, desde el filial, de Iván Martínez.

El joven madrileño (23 años, ex del Navalcarnero, Getafe B y Celta B), expuso sus vivencias en rueda de prensa telemática. "Estoy viviendo lo que sucede con las mismas ganas que todos. Como dijo Zapater ayer (por el lunes), esto nos ocupa y nos preocupa. Da igual que llevemos 3 meses o 3 años aquí", expuso el futbolista blanquillo.

Sobre sus primeros días con Iván Martínez, Bermejo trasladó algunas pinceladas de lo que está siendo el nuevo día a día en la caseta. "A nivel emocional, el nuevo entrenador trató de levantar un poco los ánimos del equipo. Trató de meternos su idea, sus conceptos, poco a poco", destacó.

El '22' del Real Zaragoza coincide en una apreciación con el mensaje de Martínez que subyace de la entrevista publicada este martes por HERALDO con el técnico aragonés: "Sabemos que hay que sumar de tres en tres, sabemos dónde estamos", dice Bermejo. Sin embargo, no ve recomendable mirar la clasificación como método para sustentar la obligación de reaccionar cuanto antes con solvencia para huir del pozo letal de la tabla: "Creo que no tenemos que mirar la clasificación, no es momento de ello", apunta de manera singular.

El jugador, que debería ser una parte importante del engranaje ofensivo del Real Zaragoza armado por Lalo Arantegui y José Mari Barba para esta temporada 20-21, también reconoce las máculas y carencias que tiene el juego del equipo en este primer cuarto de temporada y que, entre otras cuestiones mayores, lo han abocado a los puestos de descenso en apenas dos meses. "Nos está costando llegar a la portería, generar fútbol. Estamos incidiendo (con Iván Martínez) en atacar mejor, con más contundencia, en llevar más peligro al área contraria", admite.

Pese a que el equipo está firmando un inicio de liga muy deficiente y preocupante, jugadores como Bermejo, debutante en Segunda División y en la rueda del profesionalismo de la mano del Real Zaragoza, tienen también un punto de vista particular: "Estoy contento en lo personal, estoy feliz por poder jugar y poder participar en estos partidos", aseguró.