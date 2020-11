Iván Martínez: "Quiero que seamos un equipo por encima de todo"

Iván Martínez Puyol, zaragozano de 37 años, se suma este viernes al largo elenco de entrenadores que han dirigido al Real Zaragoza desde su fundación, en marzo de 1932. Canterano blanquillo como futbolista, fue un lateral zurdo de largo recorrido, menudo de físico, pero lleno de energía, despliegue y aporte táctico a sus equipos. Llegó, en su recorrido, hasta la Segunda B. En los banquillos, es evidente que, desde hoy, su cota ya es más alta.

Iván se sentó este jueves por primera vez en el estrado de la sala de prensa de La Romareda como entrenador del primer equipo. Lo había hecho ya el año pasado tres veces, al frente de su sobresaliente juvenil campeón en España, en su paso por la máxima competición europea. En esta ocasión, fue en la comparecencia previa al duelo de esta noche ante el Oviedo.

"He soñado bastantes veces este momento, sobre todo en estos dos años atrás. Cuando empiezas, siempre te pones el objetivo de llegar un día al fútbol profesional. Es un sueño conseguido el hecho de dirigir al equipo de nuestra tierra, al que llevo viniendo a ver desde hace 30 años. Esto va a ser posible mañana (por hoy)", comenzó admitiendo Martínez en su debut ante los periodistas, dado que no ha sido presentado oficialmente por la dirección deportiva pese a cómo se han desarrollado los acontecimientos en las últimas horas.

¿Qué se va a ver de nuevo en el Real Zaragoza respecto de la defectuosa versión vista en los dos meses anteriores bajo la batuta del destituido Baraja? Iván Martínez respondió así: "Hemos trabajado en estos tres días intensos sobre una idea de juego. La predisposición de todos los jugadores ha sido muy buena y considero que todos tienen claro cómo vamos a jugarle al Oviedo. Quiero que el Real Zaragoza sea un equipo por encima de todo, que mostremos que tenemos las ideas claras", apuntó Iván.

El nuevo técnico blanquillo es consciente del momento anímico en el que recoge a la plantilla zaragocista. "Siempre que entras en dinámica mala, en una racha sin victorias, el ánimo tiende a bajar día a día. Pero yo he visto una reacción excelente en el grupo, el positivismo en la plantilla ha mejorado con el paso de estas 72 horas. Sé que los once que salgan de inicio y el resto van a jugar con una altísima concentración, con una motivación extra!, afirmó.

Más información Horario y dónde ver el Real Zaragoza-Real Oviedo

Cambios progresivos

Iván Martínez, como es natural y esperado en estos casos, acometerá cambios en el equipo, tanto en nombres como en disposición táctica. El 4-4-2 en línea de Baraja queda abolido por motivos obvios. No sirve. No funciona. El nuevo entrenador ha venido jugando con el mejor juvenil de las últimas décadas en Zaragoza con la base de ese 4-4-2... pero en rombo en la línea media. Justo el sistema que instauró la actual dirección deportiva hace cuatro temporadas, a su llegada.

"Va a haber cambios de pizarra, eso es seguro. El equipo, este viernes, va a adaptarse a las características de nuestros jugadores y también a las de nuestro rival. Necesitamos sacar nuestras virtudes y atacar los defectos del Oviedo", subrayó en este apartado, sin dar más pistas.

No obstante, las opciones de las que dispone Iván están muy mermadas por el aluvión de bajas que asola el vestuario en su debut. "Esto condiciona inevitablemente las cosas. No la alineación en sí, pero sí los cambios que podemos llegar a hacer. Habrá que estar atentos al aspecto físico de los jugadores, porque solo tenemos 14 fichas profesionales. Pero que todo el mundo esté tranquilo, no vamos a hacer alineación indebida, tan de moda por aquí este año tras lo que le pasó al Alcorcón. Tenemos todo totalmente controlado", expuso con tono de calma e ironía.

Centrado en su trabajo

Martínez no pisó ni una sola vez los terrenos ajenos a su trabajo como entrenador, pese a que se le preguntó por lo ocurrido en las últimas horas tras la destitución de Baraja y su nombramiento definitivo. "No he tenido tiempo de nada en estos tres días. Solo de trabajar mucho, más de 12 horas cada jornada, para estar con los jugadores e intentar cambiar cosas lo antes posible. Hemos estado viendo muchos partidos del Oviedo para darles herramientas que nos ayuden a ganar, que es lo que necesitamos. Solo pienso en fútbol y en nada más", dijo Iván, que pidió "unidad al zaragocismo para poder llevar este barco a buen puerto".