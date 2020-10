Eguaras: "Las sensaciones no son las que yo esperaba, pero no hay que ser alarmistas"

Íñigo Eguaras, el centrocampista de creación referencial de la plantilla del Real Zaragoza, ejerció de portavoz del vestuario en este jueves 8 de octubre, en puertas de recibir al Albacete en La Romareda en lo que será el tercer partido de la liga para los aragoneses (llevan dos de retraso, los aplazados en el arranque global debido al enorme retraso con el que se acabó la pasada campaña en la promoción de ascenso). Y, ciertamente, el navarro de Ansoain siempre cuenta cosas interesantes, su sinceridad y bonhomía hacen de su discurso un cúmulo de mensajes directos, sin rodeos, alejados de los tópicos que tanto fluyen por el ambiente futbolístico hace largo tiempo.

Así, este mediodía, Eguaras ha apuntalado con seguridad las percepciones de muchos observadores del equipo en los dos partidos oficiales jugados (2-2 ante Las Palmas y 0-0 en Alcorcón) y en los tres de pretemporada exprés que se jugaron la semana anterior. "Las sensaciones de inicio no son las que yo esperaba. Pero son solo dos partidos los que hemos disputado. No hay que ser alarmistas", dijo de entrada el '16' blanquillo.

Íñigo achaca estos chirridos iniciales en la calidad y eficacia del juego zaragocista al enorme cambio vivido en la conformación de la plantilla. "Respecto del año pasado, estamos asumiendo muchos conceptos nuevos de juego. Es un estilo diferente, una configuración táctica distinta. nos está faltando un puntito más de verticalidad, de llegada arriba", admitió sin problema alguno el que debe ser el catalizador máximo de la generación de combinaciones en ataque.

"El año pasado también jugábamos con un doble pivote, es así. Pero con el nuevo entrenador se nos están pidiendo nuevos conceptos. El club confía en los nuevos métodos porque el míster viene de hacerlo muy bien en otros clubes. Yo estoy seguro que poco a poco lo vamos a lograr hacer bien", apostilló para justificar los motivos que están impidiendo al remozado Real Zaragoza brillar en sus primeros trasteos de la temporada 20-21.

Además, Eguaras subrayó otro hándicap que, para él y el resto de los centrocampistas, es de hondura a la hora de engranar en las nuevas formas que Baraja pide al equipo con el balón: la remodelación integral, al completo, de toda la delantera. "Toda la gente de arriba, de medio campo en adelante, es prácticamente nueva y, quienes jugamos por detrás de ellos, hemos de saber y conocer sus virtudes, las que tiene cada uno de ellos. Vienen todos de plantilla muy diferentes, así que hace falta tiempo", indicó el navarro.

Eguaras sabe y asume que su juego está lejos de ser el que ha podido dar en sus mejores días en el Real Zaragoza, en el que ya empieza su cuarta temporada. Soporta bien las críticas porque las considera fundadas. "Hay que volver a la versión que varios jugadores hemos dado otras veces, está claro que tenemos que dar más al equipo. Creo que la plantilla está bien completada, todos somos del perfil que necesita el club ahora mismo", remarcó.

Íñigo Eguaras, veterano y capitán de la plantilla, quiso dejar un pellizco particular a la tesis manifestada por Lalo Arantegui 48 horas antes respecto del favoritismo -o no- del Real Zaragoza en la actual Segunda División. "Hay varios clubes, entre ellos los que acaban de bajar de Primera, que tienen presupuestos de otra categoría. Pese a ello, creo que nuestro único objetivo es el ascenso. La Segunda es la categoría más bonita, no se rige por el dinero únicamente, y nosotros tenemos que ser capaces de dar nuestra mejor versión para poder estar arriba", expuso el medio centro pamplonés.