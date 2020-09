Adrián González: "Una de las cosas por las que he venido es por el entrenador"

Adrián González Morales ya ejerce de zaragocista. Este martes fue presentado tras su fichaje confirmado en la noche anterior y tras haberse entrenado por la mañana por primera vez con sus nuevos compañeros del Real Zaragoza, a las órdenes de Rubén Baraja.

NOTICIAS RELACIONADAS Los fichajes del Real Zaragoza: de Adrián González a Juanjo Narváez

El veterano centrocampista madrileño, de 32 años, que llega del Málaga tras ser incluido en el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) al que se ha visto obligado a cumplir el club andaluz, compareción telemáticamente junto al director deportivo, Lalo Arantegui, y posó para los fotógrafos en La Romareda, aún sin poder pisar el césped, en la recta final del tratamiento especial que está teniendo de cara a la liga que ya se avecina.

Adrián aludió a los lugares comunes en estos casos durante los últimos años: "El Real Zaragoza es un club grande en España. Con mucha historia. Con una gran afición. A alguien que tiene pasión por el fútbol, esto es algo que atrae mucho. Desde el primer momento en el que hablé con Lalo, estaba dispuesto a afrontar este reto", dijo de entrada en séptimo fichaje del verano.

NOTICIAS RELACIONADAS El Gobierno lleva a Tebas ante la Fiscalía por su presunta relación con el Fuenlabrada

En el Málaga viene de jugar como centrocampista en el doble pivote, pero también con despliegues puntuales a la media punta, como enganche con el delantero centro. ¿En Zaragoza cuál va a ser su papel? Así contestó: "Estoy cómodo en cualquier posición y para mí lo importante es estar en el once inicial, ganarme ahí mi sitio; el entrenador sabe que puedo jugar en varios puestos y él decidirá. Hablaré enseguida con él porque tengo que conocer rápido a mis nuevos compañeros y saber cuál es el estilo de juego que vamos a utilizar", dijo Adrián.

El ascenso, como siempre en las presentaciones desde 2013, cuando el Real Zaragoza cayó de Primera sin poder recuperar ya en ningún momento esa categorías, volvió a salir en la rueda de prensa. "Sobre el ascenso, yo me marco el mensaje que hay dentro del club: la categoría es muy larga, durante la temporada hay altibajos en muchos partidos, pero el objetivo del club es estar lo más arriba posible para poder optar al ascenso. Es una de las cuestiones por las que he venido aquí", expuso el mediocampista.

Adrián, pese a su llegada rápida y con los escasos amistosos de la rara pretemporada del Real Zaragoza ya encima, asegura que podrá participar en ellos sin problemas: "Sí, sí podré jugar sin ningún inconveniente; vengo de entrenar con el Málaga con normalidad. Así que, si el cuerpo técnico lo decide, podré participar ya en los partidos de preparación", garantizó.

Por último, se refirió específicamente a la figura de Rubén Baraja, el nuevo entrenador zaragocista, descubriendo una breve coincidencia entre ambos en los primeros días de la pretemporada de 2015, cuando el técnico llegó al Elche y Adrián aún no se había marchado del club ilicitano al Eibar. "Estuve una etapa muy corta con él, cuando yo militaba en el Elche y nos hicieron el descenso administrativo de categoría. Él vino en ese momento y, aunque fue un tiempo breve, ya empecé a ver cosas de su forma de trabajar que me gustaban. La presencia de Baraja es una de las cuestiones por las que he venido también aquí", reseñó Adrián González en su puesta de largo como jugador blanquillo.