Víctor: "Somos el Real Zaragoza y vamos a aprovechar esta oportunidad"

Llegó la hora de la verdad. Atrás quedan las tres semanas -se dice pronto- en las que el Real Zaragoza ha permanecido a la espera de que el balón volviese a rodar. Las condiciones en las que se iniciará este jueves el ‘play off’ de ascenso son bien distintas a las del 20 de julio, fecha en la que el conjunto aragonés cerró la competición regular como tercer clasificado, pero todos los esfuerzos deben centrarse ya en el Elche. La batalla administrativa abre paso a la futbolística. Así lo ha anunciado hoy Víctor Fernández, rehuyendo cualquier “excusa” que pueda justificar lo que ocurra en las dos semanas “más importantes” de la temporada.

“Llegamos como llegamos y no tenemos que usarlo como paraguas para justificar ningún tipo de actuación. Tenemos que dar lo mejor de nosotros y actuar con un sentido colectivo más reforzado que nunca. Hemos estado mucho tiempo parados, pero es lo que nos ha tocado y tenemos que responder bien”, ha señalado el entrenador zaragocista, en un discurso diferenciado del que ofreció el pasado domingo, cuando sí pormenorizó los desagravios sufridos por el Real Zaragoza desde que se finalizó la competición regular.

“En los últimos días, desde el momento en que supimos para qué entrenábamos y quién era nuestro rival, hemos mejorado mucho. Cuando uno tiene focalizado el objetivo, las sensaciones en los entrenamientos cambian. Estamos con mucha ilusión y con ganas; dispuestos a resistir para dar todo lo que tenemos y sentirnos orgullosos de nosotros mismos, con el objetivo de que no se nos pueda reprochar nada”, ha remarcado Fernández desde Benidorm, donde la plantilla se encuentra concentrada desde este martes.

“Nos ha venido bien alejarnos de la ciudad y poder centrarnos más en nuestro objetivo. Creo que ya estamos preparados para afrontar una eliminatoria que no tiene nada que ver con la liga. Si lo haces bien, vas a desplazar al rival. Si lo haces mal, te van a echar fuera”, ha recordado el preparador del barrio Oliver, consciente de lo “difícil” que va a ser el enfrentamiento con los alicantinos.

“Vamos a jugar ante un rival con muchos recursos futbolísticos, pero somos el Real Zaragoza y vamos aprovechar esta oportunidad. El Elche se ha encontrado con una plaza que se ha merecido. Ha sido uno de los mejores equipos de la competición; me gusta mucho cómo juega, la propuesta de su entrenador, tiene un fútbol atrevido… Nos van a exigir muchísimo y nos va a obligar a estar muy atentos. No es un partido de liga, es una eliminatoria a 180 minutos y por lo tanto no podemos tener ningún descuido”, ha concluido.