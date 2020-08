La Liga avisa a los clubes de la promoción que esta se jugará aunque haya confinamiento

Sorpresa en las sedes del Real Zaragoza, Elche, Almería y Girona en la tarde de este miércoles 12 de agosto, a solo 24 horas del inicio de la promoción de ascenso a Primera División. La estupefacción prosigue, día tras día, dentro de la polémica demora de tres semanas generada en la competición por la gestión de La Liga (LFP) en el final de la competición regular por el caso Dépor-Fuenlabrada, por el tratamiento llevado a cabo respecto de los contagios masivos de coronavirus y por el maremágnum de consecuencias que se han desencadenado con el paso de los días, con el Real Zaragoza como principal damnificado al haber perdido a Luis Suárez, su estrella goleadora.

Esta vez se trata de una carta, con sello de urgencia, remitida a cada club y en la que La Liga avisa a los equipos participantes en la Promoción de que, aunque en sus ciudades o comunidades autónomas las autoridades políticas decreten el confinamiento por causas sanitarias excepcionales en las próximas horas o fechas, los 'play off' se van a jugar igualmente, al margen de esa situación extraordinaria que pueda afectar a la población en general.

Y para que esto sea posible, el organismo que preside Javier Tebas ha establecido una nueva norma, de súbita creación y aplicación unilateral, en la que se advierte de que, el partido que pueda quedar suspendido en un lugar determinado por causas mayores derivadas de la pandemia, habrá de jugarse 24 horas más tarde en otro territorio donde sí se den las circunstancias favorables para ello. Y deja la responsabilidad de buscar ese estadio y esa ciudad a los dos equipos afectados que, además, estarán en la obligación de comunicarle a La Liga en menos de 12 horas su decisión, sugiriendo que tendrá que ser el campo de fútbol y la localidad con club en Primera o Segunda División más cercana en el mapa a la que debería acoger el partido suspendido por covid-19.

El texto íntegro de la carta de La Liga, firmada por María José López Lorenzo, directora Legal de La Liga de Fútbol Profesional, es el siguiente:

"Reunidos, con carácter de urgencia, los miembros de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación, y con el objetivo de dar la máxima seguridad jurídica a las competiciones oficiales profesionales de ámbito estatal y en el marco del convenio de coordinación, ambas partes acuerdan que, si por circunstancias excepcionales de fuerza mayor derivadas de la actual situación de pandemia se produjera la circunstancia que en aplicación de la normativa de naturaleza pública vigente en una Comunidad Autónoma determinada o en una población determinada no pudiera disputarse uno o varios de los partidos del 'Play Off' de ascenso a Primera División en la fecha prevista, el mismo quedará automáticamente aplazado sin necesidad de adopción de acuerdo alguno por parte del Comité de Competición y, tanto la LNFP como los clubes a los que se les ha suspendido el partido elevaran al Comité de Competición dentro de las 12 horas posteriores inmediatas al conocimiento de la imposibilidad de celebrar el partido en el estadio donde estaba previsto inicialmente, un campo alternativo en un ámbito territorial donde sí esté autorizado poder disputarse. Dicho campo alternativo deberá ser el estadio de Primera o Segunda División más cercano a la ciudad del equipo que disputaba como local y donde sí exista disponibilidad real de poder disputarse".

"El comité de competición en atención a la información disponible y en caso de disparidad de criterios entre la LNFP y los clubes o entre ellos, decidirá sobre el terreno más idóneo".

"El partido deberá disputarse necesariamente dentro de las 24 horas siguientes a la suspensión del primero de los partidos".

"Cuando se diese esta circunstancia, la LNFP o cualquiera de los clubes que disputan otros de los partidos del play off podrá solicitar del Comité de Competición el aplazamiento de los otros partidos a los efectos de asegurar los mismos tiempos de descanso entre partido y partido".

"El Comité de Competición en atención a la documentación disponible decidirá lo que considere pertinente. Si uno de los equipos no pudiera disputar alguno de los partidos fijados para el play off por imposibilidad de alinear a un número mínimo de jugadores debido a causas de fuerza mayor, se comunicará esta circunstancia al Comité de Competición que decidirá sobre el particular, bien fijando una nueva fecha en caso de que ello sea posible dentro de las fechas fijadas para el 'play off' o bien sobre el resultado del mismo".

Con esta medida, La Liga extrae y blinda, según su voluntad, el hecho de que se disputen los partidos de fútbol de la promoción de ascenso a Primera al margen de cualquier orden general que pueda afectar al resto de ciudadanos en caso de confinamiento en un punto concreto de la geografía española.