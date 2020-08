"El fútbol está adulterado y podrido": las hondas denuncias de Víctor Fernández

La exposición de hechos, razones, causas, derivadas, menoscabos y demás efectos secundarios perniciosos para con el Real Zaragoza que hizo Víctor Fernández, su entrenador, en la mañana de este domingo 9 de agosto de 2020 en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva dejó un amplio repertorio de frases, epítetos y giros verbales para la historia. Será una rueda de prensa recordada por siempre, suceda lo que suceda con el equipo aragonés en la competición, suba o no a Primera División, sea o no escuchado por la justicia ante el aluvión de agravios que está sufriendo desde La Liga en los últimos tiempos.

Cronológicamente, la primera dedicatoria de Víctor a los mandamases del fútbol nacional fue contundente: "Estamos viviendo unas circunstancias en las que se ve que estamos inmersos en un fútbol absolutamente adulterado y podrido. Huele todo a podrido. Son situaciones esperpénticas, que rayan lo grotesco", lanzó al aire con rabia el técnico del barrio Oliver. Una bomba nuclear con destino a quienes rigen y gobiernan el fútbol en España, con la LFP a la cabeza de las decisiones de mayor calado siempre.

Víctor no quiso perder tiempo en posicionarse codo con codo con la valiente postura adoptada por los dirigentes del Real Zaragoza en los últimos días, denunciando "el atropello que está sufriendo el club" y solicitando ante el Gobierno de España (a través del CSD) la suspensión de la promoción de ascenso.

NOTICIAS RELACIONADAS Víctor Fernández escribe con sangre los agravios de La Liga al Real Zaragoza

"Estoy totalmente de acuerdo con el club. Por dignidad, el Real Zaragoza no puede dejarse pisotear, no puede dejar que lo humillen. Hay que actuar así por seriedad, por responsabilidad, por respeto hacia nosotros. Por eso defendemos la suspensión de los 'play off', porque no estamos en la misma situación que antes, no estamos en igualdad con los demás por causas ajenas a nosotros. Lo demás, son palabrerías, zarandajas y chorradas", dijo contundentemente.

Comunicados cómicos, información interesada, partido de mentira

NOTICIAS RELACIONADAS El Real Zaragoza solicita al CSD la suspensión de la promoción de ascenso

Víctor Fernández se centró también en las consecuencias del partido suspendido hace tres semanas, el Deportivo-Fuenlabrada, que originó una espiral de secuelas aún inacabadas a día de hoy. "Lo primero, tras varios días de silencios, surgió una catarata de comunicados increíbles. Algunos de ellos, cómicos, lamentables. Después, asistimos a otro serial, las filtraciones y exclusivas sobre lo que iba a decir un juez, sobre lo que iba a determinar un comité... Todo información interesada. Cada uno defendiendo sus intereses, a lo suyo. Y todo esto es lo que nos ha arrastrado a todos a un problema de muy difícil solución", razonó el técnico blanquillo en este apartado.

Fernández se enervó cuando tuvo que valorar el modo con el que se jugó el mencionado Deportivo-Fuenlabrada, aplazado el día 20 de julio y disputado, por mandato de La Liga, en unas concidiones atípicas (el Dépor llevaba dos semanas de vacaciones y el Fuenlabrada, tras 28 positivos por covid-19, solo viajó a Riazor con 7 jugadores profesionales y el resto de Regional Preferente) el pasado viernes, 7 de agosto.

NOTICIAS RELACIONADAS Ocho frases de Zapater que destilan la turbia realidad del fútbol español

"Ha sido el partido de la gran mentira. En mis 30 años como profesional nunca había visto un esperpento como el que sucedió en La Coruña el otro día, cómo se jugó ese partido y por qué se tuvo que jugar así. Esto es algo terrible para el fútbol, un atropello a la integridad y a la pureza de la competición", valoró Víctor con la LFP nuevamente como destinataria de sus dardos certeros.

No abandonó su primera idea en ningún momento. "Yo lo que quiero es jugar. Que nadie se confunda. Pero quiero jugar en igualdad de condiciones, y no me dejan hacerlo por un problema que me han generado ellos mismos (en referencia a la LFP). Si la promoción no se hubiese demorado tres semanas por su negligencia, Luis Suárez hubiera podido estar en los 'play off'. Y ahora no es así. Insisto en que todo huele a podrido, os lo digo de verdad. Está totalmente contaminado", reiteró Víctor Fernández desatado.

El negocio, la industria, la fractura con la esencia del fútbol de la gente

Hubo más momentos calientes en su rueda de prensa. "Esto es un negocio. Y el negocio se está imponiendo al sentimiento de la afición, de la pasión de la gente. El negocio está arrancando el alma del fútbol, que somos los aficionados. Como negocio, interesa que haya un número determinado de clubes que acepten que el reparto televisivo sea de una manera concreta y no diferente... y cada uno defiende sus intereses en ese círculo", puso en evidencia Víctor.

Y, al respecto, lanzó un aviso de cara al futuro próximo: "Por todo este diseño del negocio del fútbol, estamos en un terreno peligroso, el que se refiere a la gran inseguridad jurídica existente. Yo creo que este conflicto actual va a ir para largo. Y que nos podemos encontrar con alguna sorpresa más adelante en los juzgados, como ha ocurrido ahora en la ACB (liga de baloncesto) al tener que admitir al Gipuzkoa en la liga después de haberlo rechazado. Nos vamos a encontrar alguna sorpresa porque todos vamos a ir hasta el final jurídicamente con todas las consecuencias. El negocio del fútbol no puede estar por encima de la dignidad de los clubes y de las personas. En esta industria están también los futbolistas, los medios de comunicación, empresas anejas... hay mucha gente a la que hay que respetar y no se hace", abundó Fernández en otro rotundo remitido hacia la LFP.

NOTICIAS RELACIONADAS La plantilla del Real Zaragoza se niega a confinarse este domingo

A Víctor se le preguntó, ante sus respuestas, si creía en La Liga. Se le dijo si creía que la afición zaragocista podía llegar a abdicar del fútbol actual ante el maltrato que está recibiendo su club desde las instancias que lo rigen. Así respondió: "En los últimos días, desde La Liga, ha habido muy poca rotundidad, mucho oscurantismo, se han dicho muchas medias verdades, que son las peores de las mentiras. Señor Tebas, no diga que la disputa de la promoción se ha alargado por culpa de nuestro jugador positivo en covid. Cuando ganamos a la Ponferradina el 20 de julio, sabíamos que íbamos a jugar una eliminatoria los días 24 y 27. Y nuestro futbolista dio positivo el 29. Eso es una mentira. De hecho, hasta anteayer, 7 de agosto, no se nos dio un rival concreto. Y, mientras tanto, hemos perdido un jugador por el camino por culpa de la demora ocasionada por usted", dijo Víctor Fernández, esta vez citando explícitamente al presidente de la LFP

La sospechosa inacción del Gobierno

Los últimos brochazos de cicuta de Víctor Fernández añadieron un protagonista a la dirección de su dedo acusador: el Gobierno de la Nación. "Me sorprende la inacción del Gobierno ante todo lo que está sucediendo", dijo el entrenador del Real Zaragoza en un momento determinado.

Víctor venía de recuperar la escena en la que "Tebas dijo que él era el único responsable de que el Fuenlabrada viajara a La Coruña en un estado de salud que acabó originando 28 positivos y dos semanas de confinamiento en un hotel". No entra en la cabeza del técnico que aquel autoinculpamiento del presidente de la LFP haya quedado diluido en el maremágnum general sin tener mayor trascendencia, cuando posiblemente el asunto capital. "Después de eso, es como si el tiempo se parase por completo, como si se quisiera que no sucediera nada. Al resto de equipos que esperábamos consecuencias de aquel partido no jugado, se nos ha tenido a ciegas desde el 20 de julio. Esto nos hace dudar de la pureza de esta competición", concluyó su batería de cavilaciones de hondo calado.