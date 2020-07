La base jurídica favorece al tercero

Después de los últimos días de comunicados cruzados a causa de los positivos del Fuenlabrada C.F, en el día de ayer tuvimos conocimiento de un positivo en el Real Zaragoza y otro en la UD Almería, todo ello unido a la decisión del Comité de Competición de admitir a trámite la recusación realizada por el Deportivo de la Coruña al instructor del caso Fuenlabrada, añadiendo nuevos ingredientes a la ecuación sobre el devenir del ‘play off’ de ascenso a la Primera División.

Sinceramente, aventurarse en estos momentos a opinar respecto a lo que podrá ocurrir en los próximos días, resulta por lo menos atrevido. Pero, al no haber partidos en juego no tenemos VAR con el que polemizar, entremos en materia y pensemos en el supuesto que no pueda jugarse el ‘play off’ de ascenso.

Permítanme, a pesar de intentar de ser lo mas objetivo posible, que mientras escribo estas líneas lo haga con la camiseta blanquilla puesta.

Entiendo que, desde el momento que se decidió iniciar la competición, los clubes deberían tener previsto que ocurriría en el caso que la temporada no se pudiese finalizar. Sin embargo, de haber sido así, debería haberse decidido de común acuerdo entre los mismos y nada se ha dicho al respecto, por lo que me inclino a creer que dicha decisión a día de hoy no existe.

Sin entrar a profundizar sobre reglamentos, convenios de coordinación, Tebas, Rubiales…, debemos tener en cuenta que los ascensos y descensos dependen de la RFEF y La Liga. Sin embargo, visto que el llamado Pacto de Viana ha quedado olvidado en un cajón, estamos ante un solución que desconocemos y que en ultima instancia dependerá de Presidente de la Federación.

Lo único cierto que tenemos hasta el momento es que de Primera División descenderán tres equipos y, por ello, de Segunda subirán en igual numero, teniendo la gran incógnita sobre quien será el tercer agraciado.

Decisión, en principio difícil, pero si nos atendemos a criterios de justicia deportiva, la decisión mas lógica y sencilla y que jurídicamente mas argumentos a favor tendría, sería que el Real Zaragoza, como tercer clasificado, fuese el equipo que acompañase al Huesca y al Cádiz a Primera División.

*Javier Paredes es abogado especialista en derecho deportivo y exjugador del Real Zaragoza.