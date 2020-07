Las opciones de ascenso del Real Zaragoza

Después de la derrota contra el Oviedo, las matemáticas aún mantienen abiertas las puertas del ascenso directo del Real Zaragoza. No depende de sí mismo, lo que se ha revelado como el principal problema de un equipo persistente en el tropiezo cuando la competición le está concediendo infinitas balas, pero, con seis puntos aún por disputarse, la segunda plaza -el Cádiz ya ha firmado su boleto a Primera- el conjunto aragonés aún no puede darse por derrotado por mucho que el fútbol le haya abandonado tras una serie de siete derrotas en nueve partidos, cinco en La Romareda.

Para optar aún al ascenso directo, el Zaragoza debe prestar atención a lo que este lunes por la noche depare el enfrentamiento entre Almería y Rayo Vallecano. Los andaluces, con 60, tienen dos puntos menos que el Zaragoza, por lo que deben empatar o perder para que los de Víctor permanezcan como perseguidor del Huesca en la tercera plaza. De lo contrario, en las dos jornadas restantes, el Zaragoza necesitaría también, además de una derrota oscense, que el Almería no ganara sus dos últimos encuentros (frente a la Ponferradina y el Málaga).

Si al acabar la jornada del lunes, el Zaragoza se mantiene tercero deberá, además de sacar adelante sus dos partidos restantes (visitante en Albacete y local contra la Ponferradina), esperar que el Huesca falle. Como mucho, el Zaragoza puede sumar 68 puntos , por lo que necesitará seis puntos además una derrota del Huesca, o tres puntos, y dos derrotas del Huesca, o cuatro puntos y que el Huesca no gane más partidos. Esas son, en resumen, las cuentas. Los oscenses, con una victoria y un empate o con dos triunfos se pondrían fuera del alcance del Zaragoza.

La vía 'play offs'

No debe olvidarse que el Zaragoza aún debe asegurar un puesto de promoción si no factura el ascenso directo. Sus 62 puntos actuales no son aún garantía de nada y este lunes se vive una jornada clave en este aspecto, con el duelo entre Almería y Rayo Vallecano, el enfrentamiento directo entre Alcorcón y Tenerife, y el Elche-Albacete. Aún hay tantas combinaciones posibles y escenarios de múltiples empates que los puntos necesarios para firmar la sexta plaza no está definido. Al Zaragoza podría bastarle con uno (es sexto provisional ahora el Fuenlabrada con 57 puntos pero un partido más que Rayo, Tenerife, Alcorcón y Elche).

Al Zaragoza, en la medida de los posible, le interesa un empate entre Almería y Rayo. Todo dependerá del umbral en el que al final de la jornada se ubique el séptimo clasificado. Puede ser en 56, 57 ó 58 puntos. Si es en 56 -significaría, al menos, que el Almería ha ganado al Rayo Vallecano, eso sí- al Zaragoza le bastaría con un punto más para certificar el play off. De lo contrario, deberá sumar algún punto más en las dos jornadas restantes, uno, dos o incluso tres si los resultados y combinaciones se retuercen.