Luis Suárez: "Es uno de los momentos más importantes de nuestras carreras"

¿Cómo lleva las piernas después de jugar cuatro partidos en dos semanas?

Conforme van pasando los días nos estamos encontrando mucho mejor. Hemos entrado, poco a poco, en la dinámica de la competición y, personalmente, estoy mucho mejor físicamente que en los primeros días.

Y, mentalmente, ¿cómo llevan este carrusel de viajes, partidos sin descanso, entrenamientos...?

Afortunadamente, en los días malos, cuando hemos perdido, hemos tenido rápido una revancha y eso ayuda, nos viene muy bien para revertir los tropiezos. Ahora, el único objetivo es hacernos fuertes en La Romareda.

Es complicado imaginar una temporada más anodina.

Es cierto, la verdad. La covid ha hecho que estemos ante una temporada muy complicada. Mucho más de lo normal. Pero somos profesionales y tenemos que estar preparados para todo. También para esto. Esta temporada tiene que quedar para el recuerdo no solo por la covid, sino por el ascenso del Real Zaragoza.

En Almendralejo, el equipo se acercó por momentos a su mejor versión. La de antes del parón. ¿Es el camino a seguir?

Sí, sí, desde luego. Queremos recuperar la dinámica de antes del parón. Volver al buen fútbol, al juego que nos ha hecho estar donde estamos ahora. Sabemos que tenemos que entrar un poco más concentrados a los partidos. Somos conscientes de ello y estamos centrados en eso, en estar activos desde el minuto uno.

Ante el Extremadura llegó también su primer gol post-cuarentena. ¿Le liberó en cierto modo?

Como delantero, marcar goles siempre es positivo. Venía de tres partidos sin anotar, pero lo fundamental ahora no es pensar en mí, si no pensar en el equipo. Mi trabajo es ayudar al compañero, presionar y aportar en todo lo que esté en mi mano.

¿Cuánto está echando en falta a Javi Puado, su gran socio en el ataque?

Estoy echando mucho en falta a Puado, es indudable. Pero, en el último partido, Víctor supo leer bien la situación que nos faltaba arriba y Soro hizo un gran trabajo. Me sentí muy cómodo porque él me ayudó a fijar a un central para yo quedarme mano a mano con el otro, que es donde me siento más cómodo.

¿Cuántas marchas más le quedan a este Zaragoza?

El equipo tiene mucho margen de mejora y, si lo hacemos, conseguiremos el objetivo.

Encaramos la antesala del derbi aragonés, un partido por todo lo alto, por ascender a Primera División. ¿Qué pasa por su mente?

Sacar los tres puntos porque sería un paso muy importante en el gran objetivo. Especialmente pienso en la afición, queremos dedicarle un triunfo en un partido como este.

Sería un golpe encima de la mesa. Casi, casi, medio ascenso.

No podemos precipitarnos. Todos los partidos son importantes, pero es cierto que este, contra un rival directo, es fundamental.

¿Qué le preocupa del Huesca? ¿A qué tienen que prestar más atención de su fútbol?

Tienen una plantilla muy buena, con jugadores importantes en todas sus fases: defensiva, creación y finalización. Nos lo van a poner muy complicado, como lo hicieron en su campo. Ahora jugamos en nuestra casa y queremos, ante todo, sacar los tres puntos.

¿Qué tipo de partido espera?

Va a ser un partido muy cerrado, de pocas ocasiones. El que menos se equivoque es el que va a ganar.

¿Qué mensaje les transmite Víctor Fernández estos días?

Incide en la cuestión mental, tenemos que hacernos fuertes mentalmente para lograr el objetivo. El fútbol y las ganas las tenemos.

¿Sienten en el vestuario que están ante uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva?

Sí, estamos ante uno de los momentos más importantes de nuestras carreras porque el club y la ocasión lo merecen. Necesitamos devolver al Zaragoza al lugar que le corresponde.

¿Cuáles son las claves para rematar el ascenso?

Seguir trabajando día a día y hacernos mucho más fuertes en nuestro campo... aunque es muy difícil sin nuestra afición.

El Zaragoza es uno de los grandes perjudicados de la liga por jugar a puerta cerrada.

El Zaragoza es un club con una afición magnífica, que cada fin de semana dice «presente» y llena La Romareda. Por suerte, sentimos su cariño en muchos detalles, con el mural en la puerta, mensajes por redes sociales, por la calle... su apoyo nos motiva muchísimo en estas circunstancias.

Durante esta cuarentena, ¿le ha dado tiempo a soñar con el ascenso a Primera División?

Sueño desde el primer día con marcar el gol del ascenso a Primera División. Es un proyecto muy ambicioso que tiene que terminar felizmente. Si no soy yo, ojalá sea otro compañero el que lo haga. Lo importante es subir.

¿Qué tres equipos cree que ascenderán?

El resto de equipos me dan igual. Yo quiero que suba el Real Zaragoza. Hemos hecho una temporada magnífica y queremos cerrarla con el broche de oro. El resto, de verdad, me dan lo mismo.