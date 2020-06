El Comité de Competición desoye las alegaciones del Real Zaragoza por Delmás

Tendrá que seguir peleando en los comités de justicia deportiva el Real Zaragoza si quiere anular la tarjeta amarilla que vio Julián Delmás este sábado en el minuto 93 en La Romareda, al final del partido contra el Almería. El Comité de Competición, la primera instancia de la Federación, comunicó a última hora de este domingo que desestimaba el pliego de alegaciones presentado inicialmente por la asesoría jurídica de la SAD.

De este modo, el Real Zaragoza ha de acudir de inmediato a la segunda ventanilla, el Comité de Apelación, ahí ya con el recurso armado en toda la regla, con la prueba videográfica que justifica la reclamación zaragocista.

Como la jornada 34ª termina precisamente al final de este domingo y, de inmediato, en el infinito calendario de partidos programado para el atípico y extraordinario final del campeonato, comienza ya la 35ª, los comités federativos se reunen telemáticamente de urgencia en cualquier momento. Por lo tanto, la resolución de los jueces de Apelación puede conocerse con rapidez.

No se trata de una tarjeta que, en este preciso momento, genere un problema a Víctor Fernández, pues es la tercera del ciclo particular de Delmás. No le acarrea suspensión y ni siquiera se queda en puertas de la misma. Pero, visto al largo plazo de las 8 jornadas que aún restan por dirimirse, el Real Zaragoza sí que quiere asegurarse que el lateral derecho tiene más margen hasta llegar a una hipotética sanción por acumulación de amarillas.

Además, vistas las imágenes del partido (ya se apreció así en el campo), se busca una justicia que se considera merecida, pues Delmás en ningún momento va en busca de hacer falta y el choque con el rival del Almería es involuntario.

Como quiera que Vigaray todavía va a estar lesionado unos días más, la presencia de Delmás, una vez recuperado súbitamente de un severo esguince de tobillo, se antoja titular en menos de 48 horas en Almendralejo ante el Extremadura. Y, probablemente, también en el siguiente duelo ante el Huesca en Zaragoza.