Borja Iglesias: "Me encantaría reencontrarme con el Zaragoza en Primera División"

Confinado entre libros, series, juegos de mesa e, incluso, clases de inglés. Todo, sin olvidar el deporte. Así está pasando la crisis del coronavirus Borja Iglesias, delantero del Real Betis, que permanece en Sevilla acompañado de su pareja, Teresa, una joven natural de Zaragoza.

Lo primero, ¿qué tal se encuentra?

Afortunadamente, toda la gente de mi entorno está bien, tanto mi pareja como yo y nuestras familias se encuentran sin ningún problema. Hasta ahora esa es la mejor noticia. Aquí tenemos un espacio amplio, con jardín para salir, y eso ayuda muchísimo.

Sin fútbol, ¿cómo es ahora su día a día?

Suelo entrenar por las mañanas siguiendo los ejercicios que nos envía el club, así mantengo un poco las rutinas de antes. Luego tengo todos los días una hora de inglés al día con una academia de Zaragoza, y el resto del día nos entretenemos viendo alguna serie, leyendo un libro, jugando a juegos de mesa… La verdad que la parte de ocio está bien cubierta. Además, hago alguna entrevista, algún evento solidario… Estoy bastante entretenido.

¿Cómo lleva el inglés?

Bien, poco a poco mejorando. Al principio me daba vergüenza hablarlo porque no lo dominaba demasiado, pero poco a poco me noto mejor y estoy muy contento de invertir mi tiempo en eso.

Hasta ahora, ¿qué es lo que más le está costando de esta situación?

Sobre todo, la incertidumbre de no saber cuándo se va a acabar. Hay días que parece que está mejor, otros que no… En relación a nuestro trabajo, no sabemos cuándo se reanudarán los entrenamientos, la liga… Pero, al final, la realidad es que tampoco nos están pidiendo algo tan duro: que nos quedemos cada uno en nuestra casa.

¿Y lo que más echa de menos?

La sensación de competir, del día a día. También da un poco de pena que han pasado fechas de vacaciones, donde mi familia se había planteado venir a visitarme. Pero seguro que todavía tenemos muchas vacaciones para disfrutar juntos.

Por lo que dice, los vínculos con Zaragoza continúan muy estrechos

Por supuesto. El principal, a nivel sentimental. Mi pareja es de allí, como gran parte de mis amigos, y mantengo una relación muy cercana en el día a día con gente de la ciudad y del club. Para mí Zaragoza siempre está muy presente.

A nivel futbolístico, ¿cómo ve la situación, qué cree que va a ocurrir?

No tengo ni idea. Cada día la situación cambia mucho. Lo más importante es que se tome una decisión segura, que no entrañe ningún tipo de riesgo. Sinceramente, yo creo que se acabará, no sé cómo, cuándo ni de qué manera. No sé si jugándose en verano… Yo tengo esa intuición, pero no sé qué va a pasar, no tengo ningún tipo de información.

¿Cómo cree que están gestionando la crisis los principales organismos del fútbol?

No solo a nivel de deporte, a nivel gubernamental estamos viviendo muchos cambios y adaptándonos a la situación, no es sencillo predecir qué va a ocurrir al día siguiente. Tanto la AFE, como la Federación y LaLiga buscarán lo mejor para todos y llegarán a un buen acuerdo.

Uno de los equipos que más pendiente está de cómo acabe todo es el Real Zaragoza, al que usted conoce bien.

Lo he dicho varias veces, yo me considero un aficionado más, lo disfruto y lo sufro desde fuera. Este año se estaba viviendo una temporada muy bonita, el nivel del equipo era tremendo y es una pena este parón. Estoy seguro que cuando se reanude volverán a estar igual y el final de temporada será muy bonito también.

Sería maravilloso reencontrarse con el Real Zaragoza en Primera División.

A mí me encantaría. Celebraría muchísimo que eso se cumpla porque el año que yo estuve se quedó muy cerca y, obviamente, me encantaría que el Zaragoza jugase en Primera División, que es donde tiene que estar.

Las recomendaciones de Borja Iglesias para el confinamiento

Una serie. Ahora estoy viendo ‘Friends’, no la había visto y me divierte un montón. Al día vemos dos o tres capítulos. También estoy viendo, y la recomiendo, 'Westworld'.

Un libro. El último que he leído es ‘¿Quién se ha llevado mi queso?’, me lo recomendó un amigo. Es muy corto y fácil de leer, habla sobre los cambios de la vida y cómo hay que ir adaptándose a ellos.

Un juego de mesa. A través de las redes sociales me llegó uno que se llama Plakks. Es un tablero de fútbol reducido que se juega con una pelota y muñecos de madera. Con la mano golpeas la pelota y tienes que intentar meter gol. Cada vez que anotas le quitas un muñeco a tu rival. Juego bastante con Teresa y nos reímos mucho, es muy divertido.

Un grupo musical. Escucho mucho hip hop español y raperos de Zaragoza: Kase.O, Sho-Hai, El Momo… Además, para entrenar, también escucho mucho a un rapero americano que se llama Russ.

Una receta en la cocina. No soy un manitas, pero me manejo y me gusta. Intento ir innovando alguna receta, pero me cuesta. Siempre tiro de cremas de verduras, que me gustan mucho, y de alguna pizza casera los días que me doy más libertad.