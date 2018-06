Borja Iglesias se despide con corazón aragonés: "¡Os quiero, co!"

No hay duda de que Borja Iglesias ha dejado una profunda huella en el zaragocismo. El delantero gallego llegó avalado por su torrente de goles en el Celta B, como hombre de referencia en la punta del ataque, y una temporada después deja el club aragonés convertido en uno de los mayores ídolos de la afición blanquilla por su entrega, calidez y afable apariencia.

Este lunes, el delantero gallego se ha querido despedir del Zaragoza. Lo ha hecho a través de una emotiva carta que ha colgado en redes sociales. Borja ha dado las gracias a todos los agentes sociales, dedicando un énfasis especial a alabar el calor recibido por la afición. "Me habéis hecho sentir futbolista profesional por primera vez en mi vida", ha expresado. Tampoco se ha olvidado de su novia zaragozana, Teresa, ni de su ídolo, el afamado rapero de La Jota Kase.O.

"Aquí he aprendido muchas cosas, pero lo que llevo grabado a fuego es que Zaragoza nunca se rinde y que VOLVEREMOS. Un abrazo de un zaragocista más y hasta pronto", ha concluido su mensaje.

Este es el texto íntegro de su carta de despedida:

"Estos días le he dado vueltas a todo. A lo que pasó, a cómo empezar esta nota, a cómo afrontar lo que viene... se me hace muy duro asimilar lo que vivimos el sábado en La Romareda.

Ante todo quiero agradecer el cariño de la afición. Desde el primer día mostrasteis una enorme ilusión con mi llegada. Nada más pisar La Romareda me di cuenta de la magnitud de este club gracias a vosotros. Os juntasteis cientos de personas para recibir a un chico al que prácticamente no habíais visto jugar y toda la ciudad me regaló su apoyo incondicional sin pedir nada a cambio salvo algo tan básico como que diese todo por esta camiseta, la vuestra. Gracias por esa atmósfera que formáis en cada partido, dentro y fuera del estadio. También en el día a día donde conseguís que la ciudad tenga ese aura de zaragocismo tan increíble. De corazón, GRACIAS.

Al Real Zaragoza, como institución, siempre le agradeceré el haberme permitido vestir esta camiseta, con todo lo que eso conlleva. Me habéis hecho sentir futbolista profesional por primera vez en mi vida. Es un honor que un club tan grande haya depositado toda su confianza en mí, pero sobre todo quiero destacar esa parte de la que nunca se habla y que lo convierte en un club diferente a todos los demás: la gente que lo compone. Desde el primero hasta el último trabajador con los que he coincidido siempre me han regalado una sonrisa y un “gracias en todo”, en los días buenos y en los menos buenos que es donde se conoce de verdad a las personas. A todos os agradezco el haberme hecho la vida tan fácil.

Esta temporada me ha marcado en lo profesional pero también en lo personal. Todo empezó a partir de una sorpresa increíble que me hicieron en mi presentación donde conocí a muchas personas que con el paso de los meses se han convertido en pilares fundamentales de mi vida. Uno de ellos, mi ídolo musical que a día de hoy puedo decir con orgullo que es mi amigo. Un “círculo” de grandes personas que me han acogido con todo su amor, sin pensar en el Borja Iglesias futbolista y centrándose en mí como persona. Ayudándome en momentos muy duros y levantándome para que siguiese adelante y luchase por lo que quería en mi vida, tanto deportiva como personalmente. Solamente os puedo decir: ¡OS QUIERO CÓ!. Dentro de este “círculo” me encontré con una persona muy especial que ha dado un vuelco a mi forma de vivir, de quererme y de querer. Gracias por hacerme sentir mejor en cada momento a través de esa sonrisa y esa mirada tan dulce. Te quiero Teresa, y prepárate para la que se prepara.

También mencionar a mi familia que siempre está ahí, y a mis amigos de siempre. Gracias por quererme y respetarme en cada decisión. Os quiero mucho.

Y por último al equipo, cuerpo técnico, médico y todos los compañeros que hemos luchado de la mano en el día a día por este sueño que no se ha cumplido. Tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho, esto tiene que ser el principio de algo mucho más grande. Ha sido una gran temporada con buenos y malos momentos, pero sé que todos nos hemos dejado el alma en busca de un objetivo común. Un grupo imposible de olvidar. No sé qué es lo que nos ha dejado fuera, pero lo que sí sé, porque lo comprobé, es que los hombres con fe no tienen límite. Gracias a todos por hacerme mejor.

Aquí he aprendido muchas cosas, pero lo que llevo grabado a fuego es que Zaragoza nunca se rinde y que VOLVEREMOS. Un abrazo de un zaragocista más y hasta pronto".

Borja Iglesias