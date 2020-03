Pichu Atienza: "Tenemos ganas de volver a la rutina y de volver a competir"

"Tenemos ganas de volver a la rutina pero, sobre todo, de competir, de volver a nuestro estadio con nuestra gente; la vuelta a la competición la vamos a coger con muchas ganas". Pichu Atienza, en declaraciones difundidas por el Real Zaragoza en su página web, da muestra de sus deseos de volver a la rutina y a la competición oficial aunque, es "muy consciente de la situación en la que estamos y no queda otra que asimilarla y hacer las cosas bien para que esto acabe cuanto antes".

Atienza explica que "los días van pasando y no lo llevamos mal". "Tenemos rutinas con el tema de los ejercicios y de la bicicleta que tenemos que hacer cada día y cuando tenemos algún rato libre, vemos alguna película o alguna serie", añade el cordobés, padre de dos hijas que le ocupan también la mayoría del tiempo en estas semanas de confinamiento. "Así van pasando los días, deseando que esto vuelva a la normalidad", apunta.

Sobre cómo lleva la rutina de trabajo en su propio domicilio, el defensor afirma que "hay que adaptarse, el club nos ha facilitado bastante las cosas y ahora tenemos que ser más estrictos que nunca. No sabemos el día que vamos a volver y hay que estar lo mejor preparados posible". "Por los plazos de tiempo la situación se complica, pero lo que tenemos en nuestra mano es entrenar bien y cuidarnos, y cuando esto acabe, que esperamos que sea más pronto que tarde, volver a la competición en las mejores condiciones", señala.

La situación que se está viviendo está provocando reflexiones en la sociedad, a las que no es ajeno el futbolista blanquillo. "Hay cosas a las que antes no les dábamos el valor suficiente, y ahora evidentemente se lo das -comenta-. Yo siempre he dicho que valoro mucho poder dedicarme a lo que me dedico y disfruto mucho el día a día, en el vestuario y los entrenamientos, y ahora lo echo mucho de menos. Cuando estás inmerso en la rutina a lo mejor no le das el valor que tiene y ahora, en mi caso, lo echo mucho de menos y estoy deseando volver".

El parón, desde luego, ha afectado mucho al equipo zaragocista por el gran momento en el que se encontraba. "Estábamos en una gran dinámica, en nuestro mejor momento, y es una pena haber tenido que parar, pero ahora lo importante es que pase pronto todo esto y poder volver a disfrutar", finaliza un Atienza que espera que "pronto nos veremos y, si todo va bien, estaremos celebrando juntos algo muy grande".