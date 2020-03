Puado, antes de confirmarse la suspensión de la liga: "Para nosotros es mejor así"

Estreno del nuevo método de trabajo en el seno del Real Zaragoza. Javier Puado habló hoy, como portavoz del vestuario zaragocista, a través de las redes, de internet, en los medios propios del club. La prensa ya no puede acceder a la Ciudad Deportiva mientras siga vigente el protocolo derivado de la crisis mundial del coronavirus. Nadie ajeno a la propia plantilla puede hacerlo.

El futbolista catalán del cuadro blanquillo se expresó, en este jueves extraño rodeado de incertidumbre, respecto de la sugerencia del Real Zaragoza a las autoridades de la liga de que no se afrontasen las próximas dos jornadas a puerta cerrada sino que, por el contrario, se suspendiera totalmente la competición, tal y como así ha terminado ocurriendo. Las palabras de Puado son anteriores a la resolución adoptada por el Consejo Superior de Deportes (CSD), la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en torno al mediodía, de paralizar por completo la liga.

"Es una situación difícil no solo para nosotros, sino para toda la sociedad; tenemos que tener cuidado, tomar precauciones, si se da el caso de que se aplace la Liga, para nosotros es mejor, porque también tenemos riesgo de contagio; y además también preferimos jugar con la afición", redundaba el delantero zaragocista sobre lo ya expuesto anteayer por el presidente, Christian Lapetra, y el entrenador, Víctor Fernández, abanderados en el fútbol profesional español a la hora de solicitar esta drástica determinación finalmente asumida desde la regencia del fútbol español y el Gobierno.

El Real Zaragoza se entrenó en este jueves por la mañana con normalidad, mientras aguardaban las noticias procedentes de Madrid. Restaban cuatro días para, de no derogarse la decisión primera de la LFP de jugar sin público las dos próximas jornadas, recibir al Alcorcón en La Romareda este domingo próximo a las 21.00. Ya no será así. Las elucubraciones de Puado y el resto de jugadores al respecto ya no tienen fundamento. No hay fútbol en lo sucesivo. De momento, por dos fines de semana ligueros. Tal vez por más tiempo, según evolucionen las cosas.

Ahora nade una nueva situación. Con otras incertidumbres. ¿Cuándo se podrá jugar? ¿Si se alarga en demasía esta situación de imposibilidad para seguir con la competición, cuándo y cómo se resolverán las ligas?