El Real Zaragoza, a través en un comunicado, se opone la decisión gubernamental de que las dos próximas jornadas de liga en Primera y Segunda se jueguen a puerta cerrada para contener la expansión del coronavirus, sin público en las gradas, en su caso, en los partidos en La Romareda frente al Alcorcón este domingo y en Lugo el próximo día 22. A juicio del club, esta solución no reúne las garantías suficientes para la defensa de la salud de jugadores o el cuerpo técnico, y propone la suspensión y aplazamiento de las dos jornadas afectadas por la batería de medidas instaurada por el Consejo Superior de Deportes y asumida por LaLiga.

Según la nota oficial, "el Real Zaragoza comparte la profunda preocupación de las autoridades, responsables sanitarios e instituciones por la propagación del virus COVID-19 y la puesta en marcha de las medidas imprescindibles para frenar su expansión y sus posibles contagios".

Sin embargo, el club considera más apropiadas otras alternativas: "El Real Zaragoza no considera adecuada la propuesta de la disputa a puerta cerrada de los encuentros correspondientes a las jornadas 32 y 33 de la Liga SmartBank, una iniciativa que no tiene en cuenta la salud los futbolistas, cuerpo técnico, medios de comunicación y todo el personal implicado en la organización de los encuentros. El protocolo propuesto por el Consejo Superior de Deportes y comunicado por LaLiga al Real Zaragoza no resuelve la cuestión fundamental de la garantía de la defensa de la salud de los protagonistas", reza el comunicado.

"Por eso -continúa-, el Real Zaragoza, en la línea de lo resuelto en países como Suiza o Italia, entiende que procede el aplazamiento de las jornadas que se barajan, con la seguridad de que el calendario ofrece fechas suficientes para recuperar los encuentros aplazados, y que permitiría garantizar la esencia del fútbol y la comunión entre los aficionados y jugadores, salvaguardando así la salud de todos".

A las 16.00, está programada una rueda de prensa del presidente Christian Lapetra y el entrenador Víctor Fernández para valorar estas decisiones.