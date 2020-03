Real Zaragoza y Huesca jugarán a puerta cerrada las dos próximas jornadas

LaLiga ha recibido la instrucción del Consejo de Ministros de que las dos próximas jornadas de Primera y Segunda División se jueguen a puerta cerrada con el objetivo de contener la expansión del coronavirus y minimizar la exposición al contagio en grandes espectáculos y concentraciones de gente. De este modo, el Real Zaragoza-Alcorcón del próximo domingo a las 21.00 se disputará sin público en el estadio de La Romareda. Tampoco se abrirán las gradas a los aficionados en su cita de la próxima semana, el domingo 22 a las 16.00, en el Anxo Carro de Lugo. Por su parte, el Huesca también está sometido a esta ‘cuarentena’ frente al Málaga en La Rosaleda y contra el Mirandés en El Alcoraz. Esta información, adelantada por el diario Marca, está pendiente de su ratificación oficial, aunque así lo establece ya un comunicado que el Ministerio de Cultura y Deporte ha hecho llegar a través del Consejo Superior de Deportes (CSD) a todas las federaciones españolas y entidades organizativas.

La clausura de los estadios de fútbol en Primera y Segunda se incluye en el paquete de medidas que va a proponer el Gobierno para hacer frente durante las próximas semanas a la amenaza del coronavirus. El Real Zaragoza se mantenía a la espera de conocer nuevos datos y directrices desde LaLiga, organismo que había encargado una comisión de seguimiento sobre esta crisis de salud pública y que se encontraba pendiente de las decisiones del Consejo de Ministros de este martes.

En el Real Zaragoza, se trabaja ahora para adecuar la organización del partido contra el Alcorcón a las indicaciones y prescripciones establecidas por el Gobierno. A nivel de equipo, no se prevén cambios en la programación semanal: el Zaragoza vuelve esta tarde a los entrenamientos y tiene fijadas sesiones de trabajo en miércoles, jueves, viernes y sábado. Sí podrían verse afectados otros protocolos, como las ruedas de prensa oficiales previas y posteriores a los partidos, la producción de las señales de televisión y las coberturas de los medios de comunicación, los desplazamientos…

De no dilatarse esta ‘cuarentena futbolística’, el Real Zaragoza volvería a jugar con público el 29 de marzo, contra el Almería. De momento, el encuentro contra el Alcorcón deberá seguirse en televisión, en abierto, en el canal Gol, tal y como está programado desde hace tres semanas. Lo mismo en su visita al Lugo el próximo domingo: a las 16.00, en este caso, en el canal de pago Vamos de la plataforma Movistar +.

LaLiga ha basado su decisión en los informes aportados por el Ministerio de Sanidad y por las diferentes consejerías autonómicas, que desean restringir la celebración de eventos en los que se reúna una gran masa social. La medida se aplica a las dos próximas semanas y permanecerán en vigor hasta nueva indicación gubernamental.

LaLiga ya maneja un protocolo interno ante la posibilidad de que esta cuarentena pueda alargarse o que, como en Italia, se pueda suspender provisionalmente el deporte profesional.

Allí, primero, se cerraron los estadios. Sin embargo, este lunes se dio un paso más en la restricciones al movimiento de grandes masas de gente: el Comité Olímpico Italiano, vía decreto gubernamental, ha suspendido todos los eventos deportivos de carácter nacional hasta el 3 de abril. “No habrá una zona roja, toda Italia quedará como ‘zona protegida”, aseguró el primer ministro italiano Giuseppe Conte. “Adoptamos también nuevas medidas para el deporte: ya no tienen sentido los partidos, ni a puerta cerrada, y no permitiremos utilizar ningún tipo de gimnasio”, subrayó el político, De momento, estas medidas no afectarán a competiciones de clubes y selecciones, como la Champions League, por lo que por ejemplo, el Getafe podrá jugar contra el Inter en Milán en Europa League, aunque lo deberá hacer a puerta cerrada.

La suspensión de LaLiga durante un periodo de tiempo generaría un problema organizativo de primer orden. Con las competiciones ya en la recta final, y con la línea roja que supone este año la Eurocopa del próximo mes de junio, el calendario apenas permitiría margen de maniobra para resolver los diferentes desenlaces. En Segunda División, además, con el Zaragoza implicado, la competición tiene menos cintura debido a la promoción de ascenso que alarga la temporada este año hasta el tercer fin de semana de junio. La falta de fechas podría provocar un colapso considerable, un efecto dominó que podría alterar fechas y competiciones durante los próximos meses, incluida la próxima temporada.