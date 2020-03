Lalo y el ascenso a Primera

A solo 12 jornadas para el final de la liga, justo en el momento en el que el Real Zaragoza ha decidido hacer público que Lalo Arantegui y José Mari Barba, los miembros de la dirección deportiva, han firmado una renovación contractual con el club por cuatro años más, el principal responsable de las tareas deportivas de la entidad ha tenido que abordar en su rueda de prensa el asunto crucial del momento, de los últimos 7 años de vida, la llave del futuro de la sociedad: el ascenso a Primera División. Esta comunicación del Consejo sobre Lalo tiene lugar con el Real Zaragoza 2º en la clasificación, en un lugar que supone el ascenso directo a la élite; con 5 puntos de ventaja sobre los primeros perseguidores que caminan en el siguiente vagón, el de la Promoción de ascenso; y con 11 puntos de colchón de seguridad sobre la 7ª posición, la primera que ya no tiene premio en pos del salto de categoría.

"Hay que trabajar en todos los escenarios y, de momento, hay que tener los pies en el suelo. Estamos en el mejor momento posible y en la mejor posición posible para afrontar el último tramo de la temporada, pero nos queda lo más duro", comenzó reseñando Lalo.

"Cualquier rival nos puede bajar del cielo a la tierra si nosotros pensamos que estamos en disposición de optar a todo por el hecho de ocupar la 2ª posición. Nos lo demostró lo ocurrido en Santander este sábado último", prosiguió con su dibujo de situación.

"Hasta el momento, no hemos conseguido nada. Toca seguir trabajando duro. No hemos conseguido nada. Todavía no estamos en ningún sitio. Ahora, conseguir el 'play off' parece que sería poco premio. Pero, para nosotros, pelear un ascenso a Primera División, lógicamente, siempre es bueno. El equipo se ve capaz de aspirar a todo, se le ve maduro, pero venimos del último día en Santander donde no estuvo acertado con un rival que está abajo", continuó argumentando el ejecutivo aragonés.

"Nos queda mucho, 12 partidos. Han de venir aquí rivales muy importantes que están peleando por lo mismo que nosotros. Y tenemos que ir a campos de rivales igual de difíciles. Ahora mismo no hay margen de error. Tenemos muy poco márgen de error para pelear por el ascenso directo", vaticinó.

Lalo Arantegui no se refirió con concreción al doble escenario, a la disyuntiva lógica que proporciona la incertidumbre de no saber, a estas altura de marzo, dónde va a estar el Real Zaragoza en junio. "Nosotros planificamos para tener un equipo asentado el año que viene, con libertad y tiempo para hacer modificaciones. Somos una plantilla con futbolistas muy apetecibles en el mercado y tendremos que estar muy preparados para el escenario que sea. Ojalá sea el mejor, el que todos esperamos, pero... de momento trabajamos en poder tener un equipo estable la temporada que viene", dijo sin más detalles concretos.