La euforia de un niño zaragocista en El Sardinero

No hay un campo en toda la Segunda División donde el Real Zaragoza no esté respaldado por una parte de su afición. No importa la distancia, los horarios o la climatología, la afición del conjunto aragonés nunca abandona a su equipo. El último ejemplo lo constituyen los alrededor de 1.500 zaragocistas que este sábado presenciaron el partido frente al Racing de Santander en El Sardinero.

Eran las 9 de la mañana cuando se levantaba. Las 11 cuando empezaba su partido en Logroño, las 12 cuando marcaba, las16.30 cuando comia en Santander.

Acaba de dormirse ahora,después de aguantar los 90 minutos del partido así.Ah!Y hemos cruzado Santander andando por ver el puerto pic.twitter.com/MyOTSDY8FH — Hedu (@Hedu11) March 1, 2020

Entre todos ellos destacó la presencia de un jovencísimo aficionado que, tal y como puede verse en el vídeo que compartió su padre, vivió el choque con gran emoción. Ya desde el calentamiento, cuando Cristian Álvarez saltó al césped del estadio cántabro, el menor saltó y jaleó como uno más a los futbolistas de Víctor Fernández.

El padre del niño es un acérrimo zaragocista nacido en la capital aragonesa pero residente en Logroño y casado con una extremeña, tal y como explica en su biografía de Twitter. "Eran las 9.00 de la mañana cuando se levantaba. Las 11.00 cuando empezaba su partido en Logroño, las 12.00 cuando marcaba, las 16.30 cuando comía en Santander. Acaba de dormirse ahora, después de aguantar los 90 minutos del partido así. ¡Ah! Y hemos cruzado Santander andando para ver el puerto", relata el progenitor del niño, que también subió el documento gráfico a Twitter, donde ya reúne más de 400 ‘likes’.

Los ánimos y los cánticos de apoyo para los hombres de Víctor Fernández fueron constantes durante todo el encuentro. Ya desde antes del comienzo del partido, los zaragocistas se han hicieron notar en las gradas de El Sardinero. Ni que el Racing se adelantara hasta dos veces en el marcador impidió los rugidos de una afición que, al igual que el equipo, tampoco se rindió hasta el último minuto.