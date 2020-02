¿A quién elegirías para sustituir a Luis Suárez contra el Mirandés?

¿Quién sustituirá a Luis Suárez esta noche como referencia ofensiva del Real Zaragoza en Anduva? Esta es, a pocas horas de que arranque el encuentro entre el Mirandés y el conjunto aragonés, la gran incógnita que rodea el partido. Puado, Soro, Linares, el recién llegado Burgui… las opciones son múltiples. Y tú, ¿por quién te decantas?

Este martes, durante la rueda de prensa previa al choque, Víctor Fernández no quiso dar ninguna pista sobre quién jugará hoy como delantero centro. "No voy a dar pistas, no voy a adelantar la alineación. Cualquier opción para suplir a Suárez va a ser buena", dijo el entrenador.

Eso sí, el técnico zaragozano sí descartó "absolutamente" que el relevo del delantero colombiano vaya a ser Burgui.

El sustituto natural de Luis Suárez debería ser el portugués Pereira, pero continúa fuera de la órbita del preparador. "Pereira no está para jugar; a ver si lo podemos recuperar para Santader, como muy pronto", dijo Fernández.

Por lo tanto, sin Burgui ni Pereira, el abanico de candidatos se va reduciendo. “Puado ha jugado en juveniles como delantero centro, lo mismo que Burgui. Y Linares es un delantero centro puro, más específico. Cualquier opción va a ser buena. Y la elección de unas nos condicionará otras cosas y nos llevará a utilizar a otros jugadores en otro puesto”, espetó el técnico.

Otro de los futbolistas de los que dispone el entrenador es Blanco, acostumbrado a jugar como extremo en la banda izquierda. Con él en un costado y Soro por la derecha, la opción más probable es que Javi Puado, refuerzo invernal que está dando un sobresaliente rendimiento en el Real Zaragoza, ocupe la punta de ataque esta noche en Miranda.

Esta opción haría que Linares, delantero centro puro, esperase su opción en el banquillo. La respuesta, esta noche minutos antes de las 21.00, cuando Víctor Fernández haga pública la alineación para el partido.