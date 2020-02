Víctor Fernández: "El Mirandés no pierde en casa desde agosto, será muy difícil"

Víctor Fernández, al frente del fulgurante Real Zaragoza de este 2020 en el que aún sigue invicto, viaja en la tarde de este martes hacia Miranda de Ebro (Burgos) apara jugar el partido aplazado hace exactamente un mes en el campo del Mirandés, Anduva, a causa de la lluvia torrencial y del mal estado de un encharcado césped en aquel sábado 18 de enero de mal recuerdo. Y lo hace con el horizonte mucho más esperanzador, incluso, de lo que ya era entonces: ahora, el cuadro zaragocista acomete este duelo en la 2ª posición en la tabla, en zona de ascenso directo, con muchos parámetros de su navegación con las flechas hacia arriba.

"En el vestuario es todo calma, prudencia, normalidad, tranquilidad. Faltan 15 partidos. Lo de fuera (euforia entre la afición) no lo podemos controlar. Pero no nos va a confundir. Eso sí, es legítimo que la gente esté ilusionada y optimista. Es lo que les hemos pedido desde el verano, así que ahora no les vamos a decir lo contrario. Al final, todo es energía positiva para todos en la búsqueda de nuestro sueño. Esto era lo que queríamos generar desde agosto y lo hemos logrado", definió Víctor al describir el ánimo del grupo tras la brillante victoria en Elche el pasado sábado por 1-2.

Espera el Mirandés. Equipo de moda... en la Copa del Rey, donde está a un paso, a un gol frente a la Real Sociedad, de meterse en ¡la final copera! tras haber eliminado en su singular campo de Anduva a tres 'Primeras': Celta, Villarreal y Sevilla. "El del Mirandés va a ser para nosotros un campo muy difícil, no pierden allí desde agosto; están haciendo muy bien las cosas, aunque últimamente les está costando más ganar como locales; tienen una trayectoria brillantísima, algo extraordinario en la Copa del Rey, lo que igual les ha distraído un poco en la liga", comenzó describiendo Fernández al rival burgalés.

"En la liga también están muy bien colocados (en la 11ª posición, a solo 3 puntos de la zona de Promoción), con un presupuesto humilde, modesto. Es un equipo que solo puede recibir alabanzas, elogios y tener todo el respeto y admiración del fútbol español. Sabemos con quién jugamos. Nos lo van a poner muy complicado. Seguro", añadió Víctor respecto del Mirandés.

El técnico aragonés abundó en su comparecencia previa ante la prensa en algún detalle más de lo que espera en la noche de este miércoles en Anduva (21.00). "Es un estadio con matices especiales. No es pequeño de terreno de juego, esto es engañoso. Sí lo es como escenario global, sin referencias habituales de estadios grandes, con un sentido de la profundidad que varía por sus gradas pequeñas. Ahí, el Mirandés se hace muy físico, con mucha fuerza en las disputas y con unas transiciones rapidísimas, brutales, verticales, de lo mejor de la categoría", dijo Víctor en su alocución.

Sobre la alineación zaragocista, que contará con la baja de gran peso específico de Luis Suárez, el preparador del barrio Oliver no quiso dar demasiados detalles ante la dificultad que supone buscarle un relevo al goleador colombiano. "No voy a dar pistas, no voy a adelantar la alineación. Yo no me entero de lo que hace el entrenador rival. Los demás nunca dicen nada... igual hasta ni dan la convocatoria", reprochó en voz alta. Eso sí, descartó que Burgui vaya a ser utilizado de '9', como delantero centro. Y, además, dijo que no pensaba en dar rotaciones ante partidos que ya son auténticas finales, todos.

"Puado ha jugado en juveniles como delantero centro, lo mismo que Burgui. Y Linares es un delantero centro puro, más específico. Cualquier opción va a ser buena. Y la elección de una nos condicionará otras cosas. Pereira no está para jugar; a ver si lo podemos recuperar para Santander", repasó sin entrar en honduras su reparto de delanteros posibles en este duelo en Miranda.