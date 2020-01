Asoma de nuevo, en el atípico calendario de inicio de año del Real Zaragoza, la Copa del Rey. El torneo del KO –esta temporada más KO que nunca con el nuevo formato impulsado por Luis Rubiales–. En un arranque de 2020 accidentado, plagado de suspensiones inoportunas y viajes comprimidos en el tiempo, al equipo aragonés le toca volver a jugar esta tarde, sin apenas tiempo para digerir el agua caída en Miranda de Ebro el pasado sábado.

A pesar de la borrasca Gloria y a pesar de que las previsiones apuntan a un día frío, ventoso y lluvioso en la capital del Ebro, hoy sí hay fútbol. Juega el Zaragoza y eso, en estos días, es noticia por sí misma. Lo hará en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, una eliminatoria en la que el conjunto aragonés recibe al Mallorca, un equipo recién ascendido a Primera División, tras superar en las rondas anteriores al Socuéllamos de Tercera (0-1) y al Nástic de Tarragona de Segunda B (1-3).

Como sucediera en aquellos cruces, el de dieciseisavos de final también se disputa a partido único, en el estadio del club de menor categoría deportiva. Servirá, en ese sentido, para que el Real Zaragoza estrene localía en La Romareda tras los desplazamientos al Paquito Giménez de Socuéllamos y al Nou Estadi de Tarragona. Lo que no cambiará demasiado es el modo en el que Víctor Fernández afrontará la eliminatoria y el reparto de minutos y roles de la misma.

Como sucediera en Socuéllamos y en Tarragona, el preparador aragonés utilizará la ronda copera de esta tarde para repartir esfuerzos entre los futbolistas menos habituales en las alineaciones de liga. Y eso que la suspensión del partido en Miranda de Ebro ha alterado ligeramente sus planes, ya que el técnico no quiere que sus futbolistas pierdan ritmo competitivo entre el último partido de liga –el de Las Palmas– y el siguiente –este sábado frente al Numancia–.

Será una tarde para los Ratón, Grippo, Delmás, Blanco, Linares... los jugadores que han tirado hasta ahora del carro copero. Eso sí, las salidas en forma de cesión de Pombo (Cádiz), Lasure (Tenerife), Papunashvili (Racing de Santander) y Bikoro (Badajoz) obligarán a Víctor a utilizar sí o sí a algunos de sus futbolistas con vitola de titular. En este sentido, Javi Ros, Igbekeme o Clemente, que volverá a ser testado como lateral izquierdo, cuentan con serias papeletas para entrar en el once de esta tarde. De las categorías inferiores, solo el juvenil Alejandro Francés, que fue titular en Socuéllamos y estuvo en el banquillo en Tarragona, entró ayer en la citación oficial de 18 convocados.

Mucho más radical es, en este sentido, el planteamiento con el que aterrizó ayer el Mallorca en Zaragoza –el temporal Gloria no impidió que los baleares viajaran con normalidad–. Vicente Moreno, el técnico insular, ha dejado muy claro en las últimas horas que la prioridad única de su equipo es la liga, la Primera División, en la que viven una encarnizada lucha por escapar de la quema del descenso. Si pasan de ronda, bien. Y si no, también. La goleada 4-1 al Valencia de anteayer en Son Moix ha dado un poco de oxígeno al equipo balear, que incluso ha abandonado las tres últimas posiciones de la tabla, actualmente en manos del Espanyol, el Leganés –precisamente el rival del Ebro– y el Celta de Vigo.

Moreno dejó ayer en la isla a ocho de los once titulares que ganaron al Valencia. No quiere asumir riesgos ni cargar de minutos a sus hombres clave en una competición en la que han eliminado a El Álamo (0-1) y al Zamora (0-1). Se quedaron en tierra el guardameta Reina, los defensas Raillo y Agbenyeu, los centrocampistas Iddrisu Baba, Salva Sevilla y Dani Rodríguez y los atacantes Cucho Hernández, el ex del Huesca, y el croata Ante Budimir, la estrella y referencia goleadora del equipo. Sí viajó el exzaragocista Febas, una de las atracciones de la tarde.