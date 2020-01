Fuenlabrada, Sporting y Mirandés: el asombroso año de los partidos aplazados

Está vez fue el agua, el chaparrón que no pudo soportar el drenaje del humilde estadio de Anduva de Miranda de Ebro. El colegiado Sagués Oscoz, en consenso con ambos equipos, decidió que el Mirandés-Real Zaragoza no podría jugarse en ese césped impracticable y encharcado. La pelota no rodaba ni botaba dentro de unos mínimos, y el partido quedó suspendido. Otra vez. En un guión de temporada asombroso, el Real Zaragoza ve cómo se le aplaza el tercer partido de liga, el segundo en apenas dos semanas, tras los episodios con Fuenlabrada y Sporting como protagonistas. Entonces, la causa aún fue más fortuita que los esperados nubarrones que amenazaron todo el día desde el cielo burgalés. Sendos episodios de enfermedad obligaron a reubicar aquellos compromisos. Con el Fuenlabrada, más de un mes después. Con el Sporting, en cambio, solo unos días. “Jamás me había pasado algo igual en mi carrera”, señaló Víctor Fernández en Miranda de Ebro.

El partido entre el Fuenlabrada y el conjunto aragonés correspondiente a la sexta jornada de competición ya tuvo que ser aplazado por una gastroenteritis masiva de la plantilla del club madrileño. En principio, el duelo en el estadio Fernando Torres estaba programado el miércoles 18 de septiembre a las 19.00, cuando el Real Zaragoza vivía instalado en las alturas de la tabla con 13 puntos de 15 posibles, pero finalmente se disputó el 16 de octubre. Para entonces, el conjunto de Víctor Fernández ya había perdido posiciones en la clasificación y tenía a varios futbolistas fuera de combate. "La verdad es que, cuando la suspensión, fue un momento muy diferente al que vamos a afrontar este partido ahora ante el Fuenlabrada. En aquellos momentos, creo recordar que no había ningún lesionado, estábamos todos. Y ahora llegamos con dos bajas seguras, Dwamena y Vigaray, y seguro que va a haber más", lamentó Víctor Fernández.

"Ellos tuvieron que suspender el partido y, en 72 horas, tuvieron después una recuperación prodigiosa, de todos. Recuperaron a todos los titulares, fueron a Tenerife y ganaron. Ahora, nosotros no llegamos en las mismas condiciones físicas que, a priori, teníamos en aquel momento. Ni tenemos la misma disponibilidad de jugadores. Pero esto no descifra ni cuál iba a ser el resultado entonces ni cuál será ahora", remarcó el técnico , sobre un partido en el que el Zaragoza se vio superado (2-1) por un Fuenlabrada al alza. Javi Ros, de penalti, anotó el único tanto zaragocista en el que fue el peor duelo fuera de casa de los blanquillos, abriendo una racha de tres encuentros consecutivos perdiendo que se cerró.

Tras el parón navideño, el partido contra el Sporting también fue aplazado. Debía jugarse el viernes 3 de enero, pero una epidemia de gripe asoló el vestuario asturianos. Diez jugadores de la plantilla -Pablo Pérez, Djuka, Cordero, Manu García, Salvador, Babin, Carmona, Damián, Pedro y Joel- no entrenaron debido a la fiebre, el malestar y la debilidad y la Federación aceptó los informes médicos que solicitaban la suspensión. Así, instó a ambos equipos a pactar una fecha nueva. El Sporting quería demorar varias semanas el partido, pero el Zaragoza defendió jugarlo antes, la semana posterior. Finalmente, así fue y se disputó el martes 7 de enero. El Zaragoza se impuso 2-0 con goles de Guti y Luis Suárez.

Y ahora, en solo 24 jornadas, ha llegado el tercer partido trastocado en el calendario, un hecho inusual, inédito para muchos de los jugadores, técnicos o aficionados. Nadie recuerda algo semejante en apenas cinco meses de temporada. Problemas gástricos, gripe y fiebre… Y ahora el agua. Y ojo que el martes, con la Copa del Rey en La Romareda y el duelo contra el Mallorca, la previsión de lluvias es aciaga….