Lasure se despide por carta

Danie Lasure se ha querido despedir del zaragocismo mediante una carta que ha difundido a través de sus cuentas en las redes sociales. Confirmada y anunciada su cesión al Tenerife, el futbolista aragonés cambia de equipo hasta el 30 de junio y afronta así su primera experiencia lejos del Real Zaragoza. “15 años después de vestir por primera vez la camiseta del Real Zaragoza como jugador, llega el difícil momento de despedirme temporalmente de la que ha sido mi casa y club de mi vida. No es fácil decir adiós al lugar donde he crecido como jugador y persona, donde he cumplido mis sueños, donde he vivido los mejores momentos de mi vida y donde me he hecho futbolista. Me llevo conmigo experiencias, sentimientos y emociones, pero sobre todo el recuerdo de muchas personas. A todas y cada una de ellas, gracias por haberme acompañado en mi camino", indica Lasure en su escrito.

"No me olvido de todos los compañeros con los que he compartido vestuario zaragocista, nada habría sido lo mismo sin vosotros, todos habéis dejado una huella especial en mí, por ello dejo en ese vestuario demasiados buenos recuerdos que voy a llevar siempre conmigo. Gracias a esta gran afición que tenemos porque me habéis hecho sentir siempre arropado y en todo momento he sentido vuestro cariño. Gracias Real Zaragoza, no solo me has formado como deportista, también me has enseñado a crecer como persona inculcándome los valores que defiende nuestro escudo: nobleza y valor", continúa.

"Comienza una nueva etapa que afronto con mucha ilusión y responsabilidad y que me va a ayudar a seguir creciendo como futbolista y como persona. Os deseo lo mejor, volveremos donde nos merecemos. Vaya donde vaya seguiré gritando ¡Aúpa Zaragoza!", concluye.

Lasure, de 26 años, buscará minutos con una cesión que incluye una penalización en función de los partidos jugados y una opción obligatoria de compra en caso de que el Tenerife, objetivo de improbable cumplimiento, eso sí, ascienda a Primera División.