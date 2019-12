Nieto: "Las últimas derrotas hacen más peligroso al Huesca"

El canterano zaragocista Carlos Nieto ha sido el encargado de pasar este jueves por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva para analizar las sensaciones del equipo en los días previos al trascendental derbi del domingo (16.00). “Está siendo una semana diferente por el viaje de Copa pero, una vez pasado ese partido, toca pensar en el Huesca. Cualquier jugador nota que es un encuentro especial, bonito, que queremos sacar adelante”, ha indicado Nieto, antes de referirse a al momento que vive cada uno de los equipos.

“Nosotros atravesamos uno de los mejores tramos de la temporada. Los resultados nos acompañan y estamos jugando bien. Al Huesca, las dos últimas derrotas que han encajado lo hacen más peligroso”, ha recordado, subrayando que el Real Zaragoza se debe centrar “en hacer su partido”.

Seguidamente, el lateral zurdo ha querido ensalzar el papel de los canteranos, que tendrán un protagonismo especial en el duelo de El Alcoraz. “Que haya tanta gente de la tierra compitiendo en un partido así es muy positivo. Es importante que sigan saliendo jugadores de casa”, ha valorado un Nieto que a nivel personal se siente “contento” y en una “situación inmejorable”, si bien ha remarcado que la lesión de su compañero Dani Lasure ha sido “un bache inesperado”.

“Tengo que seguir fuerte en el lateral -ahora mismo es el único especialista en el puesto- y esperar a que se recuperen los lesionados para que quien esté lo haga al 100%”, ha proseguido Nieto, para terminar refiriéndose a las posibilidades de ascenso.

“Estos años atrás, a estas alturas no nos encontrábamos en la mejor situación. Esta temporada tenemos que estar contentos por lo hecho hasta el momento, pero no debemos desestabilizarnos. Tenemos que pensar en el partido a partido y no mirar más allá”, concluyó.