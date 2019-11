Víctor: "El Rayo es el mejor equipo de la categoría, pero podemos castigarlos"

Víctor Fernández avisó este viernes de un partido duro, enormemente complicado para el Real Zaragoza, en la tarde de este sábado en Madrid ante el Rayo Vallecano. No es un tópico ni un subterfugio clásico desde la postura de un entrenador que teme una jornada llena de problemas. Es, en este caso, una obviedad dadas las características de los rayistas, que el año pasado jugaban en Primera División y, bajo ningún concepto, creían posible la pérdida de la categoría, como al final les sucedió.

El técnico aragonés, además, incluyó en el análisis previo a la visita del campo de Vallecas el golpe anímico que porta en su mochila la tropa del Real Zaragoza, tras el doloroso y aún inexplicable varapalo recibido ante el Albacete el último día, con aquel 0-1 que abatió el ánimo de los más optimistas.

"Es evidente que nosotros venimos de una derrota en unas circunstancias muy extraordinarias, por lo que hicimos en el campo ante el Albacete y por la renta que obtuvimos, que fue cero. Con un gol encajado en el minuto 94, un gol esperpéntico. Y ahora vamos a jugar con uno de los mejores equipos de la categoría, si no el mejor, con jugadores y entrenador de Primera División, sin lugar a dudas...", comenzó describiendo este viernes Fernández.

Pero el preparador del barrio Oliver indicó el camino del éxito, que lo hay en el peculiar estadio vallecano, pequeño de dimensiones, de arquitectura, sin un graderío tras una portería... un viejo conocido del Real Zaragoza tanto en la máxima categoría como, ahora, en la de plata. "Hay que considerar que en Segunda División nadie gana cómodo, nadie tiene la seguridad de afrontar un partido sabiendo que tiene ya 3 puntos en su almacén. Ese es nuestro punto de vista, a pesar de que vayamos a ir con numerosas bajas", apuntó.

Y, de inmediato, anunció las virtudes del Rayo para que todo el mundo se ponga las pilas nuevas y cargadas ante una tarde cargada de electricidad en la capital de España. "El Rayo Vallecano es el equipo que más cosas propone de toda la liga; el que más te exige; el que más arriesga; el que más intención tiene de jugar al fútbol; el que más número de futbolistas desequilibrantes posee; el que más llega al área rival; el que más posesión tiene del balón...", enumeró Víctor en un preocupante listado.

Pero, una vez ponderado el arsenal táctico del rival de turno, que es de armas tomar, estableció el contrapunto al que aferrarse: "Pese a tantas virtudes, con todo esto no le está dando de sí para mostrar una superioridad y un dominio aplastante. Y, en ese juego con el que intentan superarte desde el inicio, también se descubren atrás en su defensa, lo que hay que saber aprovechar con efectividad", señaló abiertamente.

Víctor Fernández marcó una exigentes aptitudes a sus futbolistas si el Real Zaragoza quiere volver el sábado por la noche a casa victorioso desde Vallecas: "Tenemos que hacer muchas cosas bien y no equivocarnos en nada de lo que propongamos en defensa. Vamos a tener que hacer un muy buen partido, acertar y ser efectivos en ataque. Porque no vamos a tener el mismo número de opciones de gol que las que generar el Rayo, ni vamos a llegar a su área tanto como ellos a la nuestra", dijo.

Víctor avisará a sus jugadores de un posible partido loco, de goles, de alternativas. Con el Rayo, muchas veces las secuencias son así. "El Rayo Vallecano es un equipo diferente a todos los demás. No podemos ir a un juego a campo abierto contra ellos, porque lo dominan y son mejores. Ellos no te esperan, nadie asume tantos riesgos. Y ahí deberemos castigarlos, siendo certeros en nuestras llegadas, cosa que no hicimos ante el Albacete. Su estilo es valiente, por cómo es el equipo y su entrenador (el exzaragocista Paco Jémez). Hay que estar preparados para esto", concluyó Fernández.