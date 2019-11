Clemente: "La clasificación... yo creo que es mejor no mirarla hasta el final"

Enrique Clemente volvió este jueves a los entrenamientos con el Real Zaragoza después de haber estado 10 días fuera de la ciudad, concentrado con la selección sub-21 de España, con la que debutó ante Macedonia del Norte (no jugó, por el contrario, el martes en Israel). El joven defensa central zaragocista, feliz por su nuevo estatus internacional con el segundo combinado nacional, analizó en rueda de prensa el estado del vestuario tras la derrota ante el Albacete el pasado sábado -en la que él no participó, obviamente- y también transmitió sus sensaciones tras el paso por la Rojita.

El canterano, en su papel de portavoz del grupo, describió el ambiente que encontró al inicio de la mañana en la reanudación del trabajo colectivo. "Me he encontrado un vestuario muy unido. El palo fue duro, por cómo sucedió. El equipo mereció muchísimo más y, con seguridad, debió quedarse con los 3 puntos. Por eso, el final del partido (con el gol del Albacete) fue cruel para todos. Pero yo he visto que el equipo tiene muchas ganas de que llegue el fin de semana para volver a demostrar que no es casualidad todo lo que hemos hecho en el inicio de temporada", expuso Clemente.

El '27' blanquillo lanzó un consejo paliativo para no cargarse de iones negativos en semanas, como la actual, en la que las cosas han venido mal dadas para el Real Zaragoza. "La clasificación... yo creo que es mejor no mirarla hasta el final de temporada. Creo que siempre es un poco anecdótica. Estamos muchos equipos igualados a puntos. Por eso, creo que es más importante pensar en sacar cada día los 3 puntos y no preocuparnos tanto por la clasificación", sugirió.

Clemente, tras su aparición con España sub-21 en la pasada semana, ha dado un paso muy importante en la visualización de su figura como jugador profesional dentro del ámbito del fútbol nacional. Con seguridad, hay un antes y un después de este estreno a las órdenes del combinado que dirige Luis de la Fuente. "La selección sub-21 ha supuesto una experiencia única que, como no me la esperaba, he disfrutado al máximo. Han sido unos días que no se me olvidarán nunca. El debut ante Macedonia fue la guinda a todo lo que me ha traído esta convocatoria. Quiero seguir jugando en el Real Zaragoza para que me sigan llegando más oportunidades como esta", describió con emoción el central aragonés.

Por último, Clemente emitió un mensaje con tintes retrospectivos que carga de valor todo lo logrado por él, a título individual, en los últimos 12 meses. "Hace un año justo estaba totalmente parado, recién operado de la rodilla. Lo pensé el mismo día que fui convocado con España. Esto me ha hecho valorar mucho más todo lo que me está pasando. Sirve para ver las vueltas que da el fútbol, que nunca puedes dejar de trabajar ni hundirte", ponderó el emergente zaguero zaragocista, que tiene todas las opciones de volver a ser titular en Vallecas este sábado (16.00) a las órdenes de Víctor Fernández.