Atienza: "No hay ninguna crisis, el inicio es positivo"

La plantilla del Real Zaragoza no está, por supuesto, satisfecha con la derrota del pasado miércoles en Fuenlabrada. Sin embargo, sí que lo está con el arranque de temporada, que tiene al equipo cuarto en la tabla después de 11 jornadas –justo un cuarto del campeonato– y a solo un punto del ascenso directo, que precisamente marca con 20 unidades el recién ascendido equipo del sur de Madrid que venció 2-1 a los aragoneses hace tres días.

"El inicio ha sido bueno, solo llevamos dos derrotas en once jornadas y el equipo está metido en la parte alta. El otro día en Fuenlabrada creo que merecimos más, como para habernos llevado el empate y haber escalado hasta el ascenso directo. No lo pudimos conseguir pero valoro este inicio como muy positivo", ha asegurado este viernes el Pichu Atienza, uno de los futbolistas intocables para Víctor Fernández en la defensa. "No hay ninguna crisis, el inicio es muy positivo. Estamos en una posición privilegiada que la habríamos firmado a principio de temporada", ha subrayado el central cordobés, que ha jugado absolutamente todos los minutos oficiales del campeonato, ya sea formando pareja en el eje defensivo con Simone Grippo o Enrique Clemente.

Sí que reconoció Atienza que el Zaragoza debe recuperar la versión férrea y sólida que, en el arranque de liga, les permitió mantener la portería a cero en cuatro de las seis primeras jornadas. "En esta categoría, es vital mantener la portería a cero y encajar pocos goles y no los estamos haciendo ahora. En estrategia hemos encajado tantos evitables, se nos pone el marcador en contra, nos volcamos y dejamos espacios atrás que nos están penalizando. Los otros equipos, con muy poco, están aprovechando esto porque además han tenido mucho acierto. Esos pequeños detalles nos están penalizando", ha analizado. Por último, el central admitió que vencer al Mirandés es fundamental para recuperar cuanto antes el buen camino. "Daríamos un paso importante después de una derrota y no queda otra que sumar los tres puntos si queremos estar arriba", ha sentenciado.