Víctor: "No sé si Suárez va a poder jugar y Kagawa ha caído y hay que levantarlo"

No está bien Luis Suárez. Hace ya un mes que sufre durante los últimos minutos de los partidos. Su musculatura, en diferentes partes (ingles, muslos), está anunciando sobrecarga de trabajo, cierto estrés. Los goles, pues el colombiano es el pichichi, no solo del equipo, sino de la competición con sus 7 dianas, están siendo el motor anímico del joven sudamericano para no dejar su puesto en el equipo en busca de oxígeno.

Víctor Fernández, vista su inspiración constante (rota en Soria el pasado domingo al fallar un penalti con 0-0 aún en el marcador), no ha osado quitarlo nunca de la titularidad. En pareja con el ahora retirado Dwamena (con un problema cardiaco, a la espera de una evaluación definitiva), Suárez ha sido intocable.

Pero en Fuenlabrada, este estatus puede verse modificado por primera vez en dos meses de liga. "No sé si Suárez va a poder jugar este partido. Hay ya una información previa al último entrenamiento, que me ha dado el médico. Y vamos a esperar. No podemos equivocarnos absolutamente en ninguna decisión", advirtió con claridad Víctor Fernández, aún dolido por el error de cálculo que, entre todos los implicados, llevó a Vigaray hace 10 días a una repetición de lesión muscular a los pocos minutos del partido ante el Cádiz, donde el lateral forzó su reaparición.

Esta vez va en serio. Ya puede pedir Luis Suárez de rodilla que el entrenador lo alinee. Si el técnico solo cuenta con él para un hipotético final de partido con necesidades supremas en ataque, es seguro que en el césped habrá, de inicio, futbolistas con una condición física y un índice de riesgo de lesión bien distintos (en positivo) a lo que ahora acarrea Luis Suárez en su cuentakilómetros.

"El criterio físico va a ser esta vez muy importante para componer la alineación", adelantó con intención Víctor Fernández.

Kagawa, otra pieza clave en reparación general

Por otra parte, Shinji Kagawa, la estrella japonesa del Real Zaragoza, es otro titular habitual que, en Fuenlabrada, puede tener día de balneario, spa, relax de terapia mental y paso por el banquillo reparador. Su partido en Soria, hace poco más de 48 horas, delató problemas de todo tipo en su rendimiento. Llovía sobre mojado, pues el anterior episodio, contra el Cádiz, ya fue deficiente en líneas globales.

"Kagawa ha tenido mala suerte. Llegó sin pretemporada, entrenando solo con el filial del Borussia Dortmund y pasando 2 meses sin jugar partidos. En los primeros días aquí, nos mostró destellos de su extraordinaria calidad, fue creciendo a medida que iba entrenando. Y, cuando estaba en un punto alto, los partidos de Alcorcón y luego en casa contra el Extremadura, tuvo la desgracia de caer enfermo, con pérdida de peso y demás", comenzó recordando Víctor en pasado reciente del nipón.

"Ha vuelto a caer. Y hay que levantarlo. La verdad es que yo no le ayudé nada el día del Cádiz (alineándolo). Hay que volver a levantarlo. Tiene que volver a recuperar la forma y debemos ser inteligentes con él", añadió Víctor sobre la delicada situación de Kagawa.

"No me preocupa porque, en su caída de rendimiento, hay un factor objetivo que lo justifica: la enfermedad. Ahora hay que recuperarlo poco a poco", remató su relato sobre el internacional asiático. Con estas premisas, parece claro que Kagawa cuenta en Fuenlabrada con muchas papeletas para empezar el envite en el banquillo de suplentes. Y, de paso, que Víctor Fernández confía en que el nipón vuelva enseguida a ser el jugador de primer nivel que el Real Zaragoza fichó a finales de agosto, con su currículum en el Borussia Dortmund y el Manchester United como aval impactante