Etinof y Dwamena: doble problema cardiaco en el Zaragoza en solo 3 meses

El Real Zaragoza, de forma atípica, se ha encontrado en el arranque de esta temporada 2019-20 con un doble problema cardiaco en dos futbolistas del vagón de nuevos fichajes. Primero fue el extremo francés Gabriel Etinof, en junio. Y ahora, inesperada y sorprendentemente, ya con la liga en marcha, el delantero centro Raphael Dwamena. No es normal que un mismo club padezca en tan solo 3 meses dos circunstancias adversas de este serio cariz médico.

En el caso de Etinof, un futbolista que procedía del Laval de la Tercera categoría francesa y era un fichaje de Lalo Arantegui y José Mari Barba, los responsables del área deportiva del Real Zaragoza, anterior a la confirmación de la continuidad de Víctor Fernández como entrenador de esta temporada, se resolvió que no iba a ser contratado por el club aragonés minutos antes del acto de la firma de la documentación.

El extremo galo había llegado ya a Zaragoza el 12 de junio y solo le restaba pasar el reconocimiento médico último en el Hospital Quirón Salud, en la mañana del día 13. A continuación, todo estaba preparado para rubricar su ficha como zaragocista en la sede de La Romareda. Esto no pasó nunca. Los cardiólogos no recomendaron su contratación pues advirtieron de alguna patología incompatible con la práctica normal del fútbol. Y el jefe médico del Real Zaragoza, en esos momentos todavía Honorio Martínez, instó al club a no fichar a Etinof. Singularmente, de manera consecutiva a este episodio, el doctor Martínez fue destituido de su cargo el día siguiente, el 14 de junio.

Ahora, el delantero centro ghanés Raphael Dwamena ha quedado apartado de la práctica del fútbol por motivos también de origen cardiaco. Con la competición ya en marcha desde hace casi dos meses (el africano ha jugado 9 partidos como titular con el Real Zaragoza, marcando 2 goles), a Dwamena, que fue fichado por el equipo blanquillo el 16 de julio, se le han detectado una patología que le impide, por el momento, seguir desarrollando su labor como futbolista. En este caso, todas las gestiones las ha llevado a cabo el nuevo responsable de los servicios médicos del club, Ireneo de los Mártires, quien relevó a Honorio Martínez a mitad de junio tras el episodio de ruptura antes reseñado.

Dos casos del mismo tenor, problemas cardiacos, en menos de un trimestre, no es un episodio normal en un club de fútbol. Lo ocurrido este año en el Real Zaragoza, por lo tanto, entra dentro de las rarezas, de lo extraordinario en el ámbito futbolístico profesional. Una confluencia temporal de dos problemas mayores en dos futbolistas que, de modo evidente, tienen su repercusión en el día a día del equipo en la competición. En especial, el actual caso de Dwamena, uno de los hombres claves del proyecto que encabeza el entrenador, Víctor Fernández, de cara al ascenso a Primera División.