Luis Suárez fue tanteado para una citación de Colombia sub-23 en fechas no oficiales

Luis Suárez, colombiano de Santa Marta de 21 años, delantero del Real Zaragoza cedido por el Watford inglés, todavía no ha sido nunca internacional con Colombia, en ninguna de sus categorías base. Lleva en España desde 2016, cuando llegó al juvenil del Granada con 17 años, de la mano de la familia Pozzo (propietaria entonces del club andaluz, además del citado Watford y el Udinese italiano) procedente del Leones de Itagüí. También ha jugado en el filial nazarí, el Recreativo Granada; en el Valladolid B; y en el Gimnástic de Tarragona. Su carrera la completa este año en Zaragoza, su cota mayor hasta ahora, en la que está explotando a base de goles y efectos reclamo inevitables en un club del rango del aragonés, pese a militar en Segunda División.

El ariete cafetero sorprendió en Oviedo, en la noche de este domingo, al hacer pública una convocatoria de la Federación Colombiana de Fútbol hace un mes que, por tratarse de una llamada fuera de las fechas oficiales FIFA, no fue atendida por el Real Zaragoza, en uso legítimo de sus derechos.

"Me contactaron hace un mes o así. Para ir a la sub-23. Pero el Real Zaragoza se negó, por la importancia de la competición aquí", dijo Luis Suárez cuando se le preguntó por las posibilidades que le puede abrir su eclosión goleadora en el equipo zaragocista en este sobresaliente inicio liguero por su parte.

No trascendió en su momento este escarceo de los federativos de Colombia con Suárez. Se trató de una primera toma de contacto, ante una citación de jugadores sub-23 que puedan conformar la selección colombiana para el preolímpico, fase clasificatoria para los Juegos de Tokio de 2020, en el próximo verano. No era una convocatoria oficial, reconocida por el ente que gobierna el fútbol mundial. Por eso, el Real Zaragoza no permitió que Luis Suárez viajara al país sudamericano a principios de septiembre. No tenía la obligación de hacerlo. Algo que, si se diese en un futuro en las ventanas oficiales de partidos internacionales, ya no tendría el mismo remedio de la negativa: ahí, Suárez sí tendría que marcharse por fuerza.

"Sí, claro. Yo sueño con ir con mi selección. Cualquier colombiano que no sueñe eso no tiene sentido de pertenencia a su país. Soñar es muy bonito", dijo también Suárez tras su doblete en Oviedo. Es natural que el '26' zaragocista, autor ya de 6 goles en las primeras 7 jornadas jugadas por el equipo blanquillo (le falta un partido aplazado, en Fuenlabrada), esté viviendo estos momentos de efervescencia.

El próximo jueves, en 72 horas, Luis Suárez va a jurar la Constitución Española en los Juzgados de Zaragoza. Así, el día 3 de octubre de 2019, será también ciudadano español a todos los efectos. Lo hace tras su estancia y residencia continuada en territorio español desde 2016 y también por matrimonio con una española, pareja con la que Suárez tiene un hijo de casi 2 años.

Este detalle no es secundario en la vida deportiva del delantero zaragocista. Colombia sabe que, a partir del viernes, Suárez podría ser llamado también por España, incluso para la selección sub-21, edad a la que todavía pertenece en esta temporada. Y eso puede acelerar determinados procesos en torno a su figura.