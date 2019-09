Ros: "Nos interesa jugar en Fuenlabrada cuanto antes para seguir el ritmo de la liga"

Javi Ros, capitán del Real Zaragoza -junto a Zapater y Cristian Álvarez-, fue el encargado de analizar este miércoles las primeras consecuencias del inesperado aplazamiento del partido que debería haber jugado el equipo a las 7 de la tarde en el campo del Fuenlabrada y que ha quedado suspendido por el brote de gastroenteritis que padece buena parte de la plantilla del club madrileño.

En el seno del Real Zaragoza, aunque se admite que es causa de fuerza mayor y de imposible manejo desde la ciudad aragonesa, no ha caído bien el hecho de no poder jugar en el estadio Fernando Torres de la localidad fuenlabreña: "Habíamos preparado bien el partido y teníamos ganas de jugarlo. Estábamos preparados para ir a Fuenlabrada a competir y tratar de ganar. Pero no ha podido ser por circunstancias un poco extraordinarias", dijo atenuadamente Ros.

El tudelano, tal y como ya trascendió en la noche anterior nada más conocerse la oficialidad de la suspensión del envite en campo madrileño, comparte la opinión de que, para el Real Zaragoza, lo mejor es recuperar este choque en Madrid cuanto antes, sin que la fecha de su disputa se vaya más allá de la semana que viene. De hecho, el club aragonés va a pedir a la Federación y la Liga que sea el próximo miércoles, día 25 (una semana más tarde de lo dispuesto en el calendario liguero) cuando se dirima este choque ahora aplazado.

"Sí, nos interesa jugarlo cuanto antes. Creo que es bueno que sigamos la tónica de partidos de los demás equipos. Jugarlo enseguida nos ayudará a llevar una normalidad dentro de lo que es el campeonato", argumentó Ros.

El Real Zaragoza, tras la derrota del Cádiz por 3-0 en Alcorcón en la noche del martes, iba a acudir a Fuenlabrada con opciones de acabar líder la 6ª jornada, igualado con el Almería en el caso de haber logrado ganar en el Fernando Torres. Esa ilusión, ese afán por seguir con la excelente dinámica obtenida por los de Víctor Fernández en el mejor arranque de liga en los últimos 7 años en Segunda División, se ha visto interrumpido por motivos ajenos a la voluntad y el día a día de los zaragocistas.

"Es un poco faena, más que nada porque ha sido todo un poco atropellado. Preparas el partido y al final no se juega... estábamos todos centrados en este partido. Ahora debemos pasar esta página cuanto antes porque es algo que no hemos podido controlar", se quejó Ros con mucho tacto para no herir sensibilidades.

Y, en su evaluación de la situación creada, el '10' blanquillo también tuvo su mensaje elegante para los componentes de la plantilla del Fuenlabrada. "Desde aquí, desear que los compañeros del Fuenlabrada se recuperen cuanto antes. No podemos hacer nada. Solo esperar al viernes y que decidan cuándo se juega este partido", concluyó el navarro.