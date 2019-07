Pep Biel: "Creo que vamos a dar mucha guerra este año"

Pep Biel Mas, el mediapunta balear del Real Zaragoza, fue el protagonista goleador de la matinal en la Ciudad Deportiva, en la victoria zaragocista por 3-0 ante el CD Ebro en el cuarto amistoso de la pretemporada de 2019. Biel anotó los tres goles dentro de un partido dominado de principio a fin por los de Víctor Fernández y, por este motivo rotundo, fue el encargado de valorar lo acontecido en este nuevo ensayo de verano.

"Los goles ayudan a subir tu confianza. Si ya tienes esa confianza y, encima, marcas, pues más vas a mostrar tu fútbol. Yo he venido trabajando durante el verano igual que como terminé la pasada temporada", comenzó reflejando el mallorquín tras su triplete al Ebro.

El primero de los tres tantos, sobre todo, fue de bella factura. Una vaselina de rosca dentro del área que superó por alto al portero Monforte para acabar entrando junto al palo. "Ha sido bonito, sí. Tampoco había muchas más opciones en ese balón que me ha quedado ahí. Debía tirar a puerta y he visto al portero algo adelantado y he intentado lo que ha salido", narró en la retrospectiva del 1-0.

La ilusión por hacer un gran año va creciendo día a día dentro del vestuario: "Estamos muy conectados entre todos. Creo que vamos a dar mucha guerra. Poco a poco empezamos a compenetrarnos con los nuevos fichajes y vamos a mostrar un fútbol bonito este año", valoró P. Biel tras este nuevo partido preparatorio.

El isleño formó en la línea de mediapuntas como enganche, siempre por el centro del ataque, por detrás del ariete Dwamena. Ahí está desenvolviendose con una soltura que, el año pasado, le faltó muchas veces cuando partió desde la banda. "Cuando jugué en banda siempre era para acabar por dentro. Yo me siento más cómodo jugando por el centro, creo que ahí puedo mostrar más mi fútbol. El entrenador prueba cosas y donde me ponga intentaré ayudar al máximo", subrayó para mostrar sus preferencias tácticas.

A P. Biel no se le olvida el duro año pasado, tanto para el equipo como para él en particular, pues solo pudo jugar con asiduidad en la recta final de la liga tras muchos meses fuera de órbita en la plantilla. "Para mí el año pasado fue duro. Sobre todo al principio. Luego, llegó Víctor (Fernández) y me dio su confianza. Yo soy de los que piensa que la confianza lo es todo en el fútbol. Por eso hablo tanto de la confianza siempre", concluyó.