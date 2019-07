Dwamena: "Quiero ayudar a volver a Primera División"

En medio de una de las tormentas que alteran Zaragoza este miércoles, se presentó Raphael Dwamena como nuevo futbolista del equipo aragonés. Simpático, afable, con cierto carisma… el delantero africano optó por desplegar su primer discurso en inglés, aún peleado con el español, un signo, después de un año en Valencia, que ofrece algunas claves de su fiasco en el Levante, donde los problemas de adaptación le impidieron, en parte, estar a la altura de las expectativas y de su precio (6,2 millones de euros). En La Romareda, le tradujo Lalo Arantegui, en otra estampa poco usual en Zaragoza en un cargo así: el director deportivo manejándose en inglés. De hecho, las continuas conversaciones entre ambos en la última semana han sido decisivas para que el ghanés se decantara por la propuesta del Zaragoza, por delante de otras superiores como las del Hannover alemán o el Huesca.

Dwamena costará casi 800.000 euros por su año de cesión y supone la gran apuesta en la delantera de la próxima temporada. Un precio y una exigencia por la naturaleza de su rol de anotador que avivará le someterá a vigilancia y animará las miradas fiscalizadoras. Él lo sabe, pero no le puede el reto, ni las cifras de euros ni de goles. Viene a sumar indicó. “Creo que la Segunda es una división muy difícil; pero para mí lo más importante es ayudar al equipo, trabajar duro todos juntos”, explicó en sus primeras palabras. El año pasado metió tan solo un gol, un registro pobre para un delantero, aunque el Zaragoza entiende que su techo es mayor. De primeras, no debe descartarse que Víctor Fernández lo aleje del área y lo utilice tirado a banda, en uno de los extremos. "Lalo conoce mis cualidades. No es problema para mí cambiar de posición. Lo que quiero es jugar", señaló.

Dwamena no admite dudas sobre cuál es el objetivo rotundo del Real Zaragoza: “Es un gran e histórico Club. Quiero ayudar al equipo a lograr su objetivo de volver a Primera División. Lo más importante ahora es luchar por acabar arriba”.

El nuevo delantero trató de explicar las razones de su temporada pasada, en la que contó con pocos minutos. “La vida no es una línea recta, tiene altibajos. Ahora, quiero adaptarme lo antes posible al Zaragoza”, indicó.

Después de la presentación, Dwamena, en un coche con el director deportivo Lalo Arantegui y el secretario técnico José Mari Barba, se desplazó a Boltaña, para participar ya en el entrenamiento vespertino organizado por Víctor Fernández para la tarde del miércoles en la localidad oscense.