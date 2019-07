Otra dosis de casualidad: Dwamena jugó su primer partido en España... en Zaragoza

Debe ser alguna señal de destino. Una alineación astral concreta. En al menos dos de los fichajes del Real Zaragoza en lo que va de verano se da la misma circunstancia: el estadio de La Romareda tiene para ellos, en el pasado reciente, un significado especial.

Primero fue Blanco, el extremo zurdo que, como ya se reseñó en HERALDO DE ARAGÓN estos días, fue bautizado por el Valencia como profesional con el primer equipo en el partido de Copa del Rey CD Ebro-Valencia del pasado mes de octubre en el campo de fútbol zaragozano.

Y ahora le sigue, en esa senda de grandes casualidades que llama la atención, el delantero ghanés Dwamena, que también viene de Valencia, aunque del otro equipo de élite de la ciudad, el Levante UD. El punta africano, confirmado en la noche de este martes como nuevo jugador blanquillo, también puede decir que el primer campo que conoció y pisó para jugar un partido en España es el entrañable estadio de La Romareda.

Llevaba horas en Valencia el joven Raphael Dwamena (23 años) cuando, el 11 de agosto de 2018, el Levante acudió a Zaragoza para jugar el Trofeo Ciudad de Zaragoza-Memorial Carlos Lapetra, en la presentación zaragocista ante su público antes de la pasada liga. Y fue titular aquella noche. Un perfecto desconocido que se dio a conocer en sociedad como delantero granota en Zaragoza.

Solo participó en la primera parte. Y en aquellos 45 minutos, aunque no marcó (el tanto visitante lo hizo es exzaragocista Rochina), Dwamena gozó de 3 ocasiones claras dentro del área, prácticamente consecutivas en un estrecho margen de minutos, que no embocaron la red del marco aragonés, como así se reseño en la crónica de HERALDO. Dwamena ya pegó al ojo ese día por su presencia, por su fortaleza y por su rapidez en la zona de los goles. Eso sí, como le ocurriría después durante la temporada, no tuvo tino para meter la pelota dentro (solo marcó un gol en todo el curso, en Copa ante el Lugo). Se le notó algo despistado, siendo objeto de consignas por parte de sus compañeros durante el juego (la foto que ilustra esta información es un claro ejemplo). Y es que apenas había bajado del avión desde Zurich para estrenarse en La Romareda con el Levante.

Pues bien, el destino trae a Dwamena a jugar de local al estadio donde jugó sus primeros minutos como levantinista en su aterrizaje en el fútbol español. Este internacional absoluto con Ghana tiene en su currículum esta enorme casualidad. Circunstancia que comparte, en cierto modo, con su ya compañero Blanco.