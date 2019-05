Bikoro, Mingotes, Etinof: "No los conozco, no tengo ni idea de cómo son"

El área deportiva del Real Zaragoza, compuesta por el director deportivo, Lalo Arantegui, y el secretario técnico, José Mari Barba, deslizaron por diferentes grifos en las últimas semanas los nombres de hasta tres fichajes ya diseñados desde su despacho de cara a la temporada que viene.

Uno, el ecuatoguineano-camerunés Frederick Bikoro, centrocampista defensivo del CD Teruel, descendido a Tercera División hace unos días y con la singularidad de no haber sido titular en la parte crucial del torneo de Segunda B con el cuadro turolense.

Otro, el aragonés Eduardo Mingotes, defensa central del Ejea, equipo también de Segunda B.

Y, el último en trascender, el francés Gabriel Etinof, extremo derecho del Stade Laval francés, equipo de la categoría National 1, equivalente a la Segunda B española.

Como era natural, a Víctor Fernández, el entrenador que va a dirigir los destinos del cuadro zaragocista en el proyecto del año que viene, una vez hecha oficial su continuidad este viernes en una rueda de prensa, se le preguntó por su opinión sobre ellos. Y el preparador zaragozano, que estaba sentado junto al propio Lalo Arantegui en el estrado, no acudió a la diplomacia para mostrar su posición personal:

"...Que no los conozco. O sea, para qué nos vamos a engañar. No tengo ni idea cómo son esos fútbolistas", respondió en un impulso.

El propio Víctor incluyó en su argumentación una explicación a una pregunta que no estaba hecha de manera explícita, pero que subyacía al referirse a estos tres fichajes adelantados por Lalo y Barba antes de que la cosa diera un giro radical en cuanto a la figura del entrenador previsto por el área deportiva para el año venidero que, en ningún caso, era el propio Fernández. De hecho, nombres como Djukic, López Garai o Unzué ya capilarizaron en aluvión hace 15 días sobre los mentideros zaragocistas.

"Esto es normal, porque dije hace tiempo que mi trabajo pasaba por 5 meses de estar aquí, de tratar de mantener al equipo y sacarlo de una situación crítica. Y mi intención era la de no participar ya en el futuro, como dije desde el principio aludiendo a que no había ningún tipo de compromiso ni cláusulas adicionales, ni contrato apalabrado ni ninguna perspectiva. Por lo tanto, la dirección deportiva tiene que trabajar durante meses en la búsqueda de jugadores. Y eso es lo que han hecho. Lalo tiene que arañar de las piedras para sacar esos jugadores porque no tiene la fortuna de tener una disponibilidad económica importante para acudir al mercado", justificó Víctor para dar una explicación a esta disfunción clara que se produce repentinamente con su continuidad y la existencia de esos tres contratos fuera de su órbita.

Víctor Fernández cerró este círculo así: "No los conozco. Pero los conoceré en la pretemporada. Y sacaremos conclusiones y una línea de actuación. Me parece una cosa normal", concluyó.