"No estoy al tanto del asunto económico, ni del Consejo, ni de una inyección de dinero"

Víctor Fernández, renovado entrenador del Real Zaragoza para la próxima temporada, la 2019-20, que será la séptima consecutiva del club en Segunda División, habló en un pasaje de su rueda de prensa de este viernes -en la que se dio oficialidad a su continuidad en la SAD- del aspecto financiero del club. Se le preguntó por las posibles modificaciones presupuestarias relativas al techo salarial del equipo venidero, fruto de una hipotética variación en el actual statu quo del consejo de administración. No en vano, la semana pasada, el propio Fernández señaló, como uno de sus condicionantes específicos para barajar su renovación en el banquillo zaragocistas, el hecho de que hubiese mayor capacidad económica para fichar jugadores.

"No estoy al tanto de eso. Yo, cuando me he reunido con la representación accionarial del club, ellos me han sido muy claros, muy concretos y muy contundentes en el mensaje: 'esto es lo que hay', me han dicho. El actual es el límite salarial a día de hoy y, posiblemente, a corto y medio plazo", respondió Víctor al respecto.

"Yo no sé lo que ocurrirá dentro de unos meses. También tengo muy claro que, si hubiera una aportación externa de dinero, yo me apartaría de este camino. Yo no voy a molestar absolutamente a nadie, si se diera ese caso y esa hipótesis", añadió Fernández de inmediato a su exposición.

Según remarcó el entrenador aragonés, su aceptación del cargo para la campaña próxima no tiene una relación directa con que el marco dinerario en el que va a moverse el Real Zaragoza a partir de las próximas semanas esté próximo a sufrir un cambio en forma de ampliación de cifras y de nuevas personas al frente de la SAD. "Yo ahora tengo muy claro quiénes estamos. Y cuáles son los recursos que tenemos. Y, con esos recursos, he aceptado este reto y este desafío de luchar por situar al Real Zaragoza donde le corresponde (la Primera División). Ahora, si llegan más recursos, pues imagino que nos ayudarían. Pero no cuento con ello", remató este tramo de sus manifestaciones públicas.