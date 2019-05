Víctor Fernández se lo piensa

El Real Zaragoza se encuentra a la espera de que Víctor Fernández traslade su decisión sobre el ofrecimiento que le ha realizado el club para que continúe la próxima temporada ejerciendo el cargo de entrenador de la primera plantilla, tal y como desempeña sus funciones desde el pasado mes de diciembre. Esta semana, los ejecutivos de la entidad le han vuelto a plantear una renovación de contrato, reafirmando así a Víctor Fernández como la prioridad para que sea el entrenador del equipo la próxima temporada siempre y cuando el técnico del barrio Oliver quiera mantenerse al frente del banquillo del Real Zaragoza. La última palabra y la última decisión las tiene Víctor.

Hace en torno a un mes, cuando el equipo aún tenía en el aire la permanencia y los números del técnico eran sensiblemente peores que en la actualidad, los responsables del club ya realizaron una primera aproximación con Víctor, trasladándole el interés en que siguiera y tanteando un cambio en su parecer, pues el preparador, desde su llegada, había insistido en que esta experiencia era transitoria, con fecha de caducidad en el final de la temporada.

La vía Víctor prevalecía sobre cualquier otra y el Zaragoza, en un gesto de cortesía, quiso saber la posición del entrenador aragonés antes de acudir al mercado de técnicos y trabajar posibles alternativas de cara a la planificación del próximo curso.

Víctor Fernández no varió su discurso original e insistió en que no continuaría, por lo que el Zaragoza comenzó a agilizar diferentes candidaturas al banquillo de La Romareda, como Miroslav Djukic y Aritz López Garai como elecciones predilectas. De hecho, Djukic es la baza preferente, el entrenador con más opciones de dirigir al Zaragoza la próxima temporada si Víctor Fernández desestima su continuidad.

Dados los últimos acontecimientos, desde los resultados recientes, o el sellado inminente de la salvación a, sobre todo, la popularidad del técnico, manifestada en los apoyos de un sector importante de La Romareda durante la victoria contra el Sporting y de otros ámbitos del zaragocismo, el club ha puesto aún más en valor el papel de Víctor y le ha vuelto a plantear esa continuidad. La planificación de la temporada siguiente está condicionada, en parte, por la figura del entrenador, por lo que el Zaragoza, si consigue la permanencia matemática esta próxima jornada, activará durante la semana que viene los pasos finales para dejar atado este aspecto esencial de su programación del proyecto deportivo, sea Víctor Fernández el técnico o sea algunas de las alternativas manejadas hasta ahora.

El técnico aragonés formulará una respuesta en las próximas horas. No termina de ver clara su continuidad. Ya, tras el término del partido contra el Sporting, se le observó incómodo con la cuestión de su continuidad. "Yo que sé qué pasará con mi futuro. Me he dejado mucha salud física y mental en esta aventura. Tengo un desgaste enorme. Dejadme que sea feliz por unas horas", dijo.

Hasta entonces, permanentemente, desde el día de su presentación, venía advirtiendo de que esta etapa era provisional, un reto al que no podía decir que no ante las dificultades del equipo de su corazón. Según afirmó textualmente, llegó "como un enviado", "puesto aquí por el Universo". "No quiero nada ni contrato futuros ni pactos secretos para el futuro; solo vengo con una intención de ayudar, de contribuir a lo que va a ser un trabajo de todos", subrayó en su presentación Víctor Fernández.