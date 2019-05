"El del Sporting es uno de los partidos más importantes del año"

Raúl Guti, centrocampista canterano del Real Zaragoza, fue el portavoz del vestuario este miércoles en la Ciudad Deportiva. Reaparecido en la titularidad el pasado fin de semana en Almendralejo, donde cuajó un notable partido en la brillante y crucial victoria por 0-3 ante el Extremadura, el zaragozano eleva al grado máximo de relevancia el duelo de este próximo viernes en La Romareda (21.00) ante el Sporting de Gijón, con el que podría cimentarse casi definitivamente la permanencia en Segunda de salir vencedor el cuadro aragonés.

"El de este viernes con el Sporting es uno de los partidos más importantes del año. Es un día súper importante para dar un golpe encima de la mesa. Para respirar más tranquilamente. El Sporting lucha por entrar en la zona de Promoción, aunque lo tenga difícil. Seguramente, lo tengamos complicado para ganar, como todos los anteriores partidos aquí. Pero vamos a ir a por los 3 puntos, que es lo que nos hace falta", calificó Guti.

El equipo zaragocista sabe que las matemáticas aún lo permiten vivir en calma en puertas de las últimas 4 jornadas de la liga. Que con los actuales 47 puntos, el flotador definitivo está cercano, pero todavía depende de lo que sean capaces de presionar los demás (los que viven un poco más abajo el calvario) y, sobre todo, de que el Real Zaragoza logre sumar algo más entre los 12 puntos que restan por dirimir. Por esto, Guti sugiere seguir con el mismo grado de intensidad y respeto a la complicada situación en la tabla que viene padeciendo el equipo desde noviembre. Y que nadie dé por hecho el objetivo con antelación.

"No. Yo no hago cuentas sobre lo que nos falta para lograr la permanencia. Lo único que sé que es el partido contra el Sporting es muy importante. Y todo el mundo lo sabe. Las cuentas ya se harán cuando acabe la temporada", dijo con tono tajante el medio aragonés.

Guti subrayó otro afán que persigue la plantilla en estos últimos 24 días de liga que faltan para que el vía crucis de la temporada 2018-19 se termine: dar una satisfacción a una afición que ha tenido pocos ratos de buen fútbol y, mucho menos, resultados agradables a menudo en el estadio de La Romareda.

"Además de la importancia del partido contra el Sporting, esta vez jugamos en casa, ante nuestra gente, que se merece que les demos una victoria. Creo que ya es hora de darles una alegría en La Romareda", repitió hasta dos veces Guti.

El canterano no supo pronunciares por los motivos que han desembocado en una temporada tan extraña, donde el equipo ha rendido, en líneas generales, mejor lejos de La Romareda que como local. "No sé por qué los partidos en casa no nos están saliendo como nos tendrían que salir y, fuera de casa, sí. No sabría decir el porqué", dijo lacónicamente.