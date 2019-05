Guti quiere ser el mejor fichaje de la temporada que viene

"Ha sido una temporada complicada para mí", fue una vez más el arranque de la rueda de prensa de Raúl Guti este miércoles, 15 de mayo de 2019. Un latiguillo que ha estado en la boca del canterano del Real Zaragoza desde hace meses cada vez que ha comparecido ante los periodistas. El centrocampista aragonés va a concluir la campaña 2018-19 con la certeza de haber atravesado una enorme penitencia a causa de una pubalgia que se le manifestó al final del curso anterior y que, quirófano mediante, lo ha lastrado desde el pasado verano -sin remedio alguno a corto plazo- en su rendimiento presente.

Después de un marcado diente de sierra en su participación con el equipo, originado por una larga rehabilitación (estuvo inédito hasta noviembre) y de una recaída posterior que le obligó a parar en seco en febrero, Guti fue de nuevo titular el sábado pasado en Almendralejo después de haber ido entrando en danza poco a poco en las tres semanas anteriores. A falta de solo 4 jornadas para el epílogo de la liga, el zaragozano desea, con los dedos cruzados bajo la mesa, que todo acabe de la mejor manera posible antes de las vacaciones.

"Ahora mismo me encuentro bien. Estoy cogiendo mucho nivel de entrenamientos y ganando minutos de juego, aumentando el ritmo. Estoy contento porque no tengo ningún dolor. Espero que no vuelvan a aparecer problemas otra vez", deseó en voz alta con cierto requemor. La experiencia así le incita.

El objetivo mayor de Guti a estas alturas de mayo es pasar página en lo deportivo cuanto antes y poder prepararse al cien por cien de cara a la temporada venidera, la 2019-20, donde quiere volver a ser el emergente futbolista que asomó en el primer equipo del Real Zaragoza hace dos temporadas. En una frase hecha, Guti quiere ser el 'mejor fichaje' zaragocista en el verano próximo.

"Deseo que así sea, que vuelva a partir de julio a estar a tope. La pubalgia es una lesión muy complicada, como todo el mundo sabe. Espero llegar a la pretemporada lo mejor posible y, así, seguramente el año que viene será mejor para mí", reconoció Raúl Gutiérrez en la Ciudad Deportiva.

Si el año anterior fue una escuela de aprendizaje en el ámbito futbolístico para Guti, con infinidad de momentos positivos en su trayectoria de la mano de un equipo que llegó hasta la 3ª posición en la tabla al término de la competición liguera, esta temporada que ya se acaba ha dejado en su bagaje profesional otro tipo de experiencias.

"Este año, en lo personal, he aprendido que las lesiones son muy puñeteras. Y en lo colectivo... no ha sido un año perfecto, ha sido muy difícil para todos", reseñó con sinceridad.