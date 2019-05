Pep Biel: "Nunca hay que bajar los brazos"

Protagonista en la segunda vuelta del Real Zaragoza, Pep Biel es una de las figuras del momento en el equipo aragonés. Este lunes, en el regreso al trabajo tras la victoria contra el Extremadura, el futbolista balear ha subrayado su felicidad y ha analizado su presente. Lo primero, el golazo de Almendralejo. “La verdad es que cuando el balón salió de mi bota vi que iba en buena dirección. Fue un buen gol", reconoció con humildad. El mediapunta resaltó que la victoria acerca al Zaragoza a su objetivo y puso el acento en el buen juego del equipo en el Francisco de la Hera. "Hicimos un gran partido, no sé si fue el más completo de la temporada, pero nos salió todo. Salimos muy concentrados, íbamos por la victoria muy convencidos", aseguró el balear, asentado en la titularidad con Víctor Fernández, un entrenador que apuesta por el perfil de futbolistas como Biel. “Nosotros tenemos la virtud de crear muchas ocasiones. Nos encontramos muy cómodos en el campo y esto se debe a que tenemos jugadores de mucha calidad”, indicó. También se detuvo en uno de los aspectos singulares de este Zaragoza: su capacidad anotadora lejos de La Romareda. "El meter tantos goles fuera es un poco de racha. Cada partido salimos con ganas de meter goles, en unos los conseguimos y en otros no. Espero que el próximo día anotemos otros tres", apuntó.

Una victoria más dejaría al Zaragoza con la permanencia prácticamente garantizada. “No hemos hecho cuentas, sabemos que aún no hay nada hecho, hay que seguir. Nuestro próximo objetivo es conseguir los tres puntos frente al Sporting", indicó, antes de repasar su año: "Ha ido de menos a más, tampoco me esperaba que me pasara esto. Al principio te ves fuera de las convocatorias. Sin embargo, la cuestión es nunca bajar los brazos y seguir hacia delante".