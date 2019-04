"Igbekeme está cojo perdido"

Prueba fallida. Igbekeme, después de haber completado sin restricciones el entrenamiento del jueves a modo de prueba, tras haber estado 11 días al margen después de recibir un fuerte traumatismo durante el partido contra el Alcorcón el pasado día 14, no va a poder jugar en Córdoba.

En el seno del Real Zaragoza se ha pasado en pocas horas de la expectación, de un ligero optimismo y las ansias por poder recuperar al centrocampista nigeriano, a la cruda realidad. Víctor Fernández, el entrenador, lo dejó nítido y cristalino en su rueda de prensa, esta vez previa al ensayo del viernes.

"Será baja, seguro. James está cojo perdido. Lo ha intentado, pero no ha podido", comenzó aseverando el técnico aragonés.

"No puede. La evolución no es la que yo me esperaba. Ayer (por el jueves) lo intentamos probar, en otras condiciones diferentes a como había trabajado en los días previos, pero el chico no puede soportar el dolor", apostilló con gesto torcido Fernández.

"No está bien. Ni para golpear ni para correr. Por lo tanto, es algo que tenemos muy claro: no va a estar apto para Córdoba, ni siquiera para viajar. Y ojalá que pueda estar para el siguiente partido contra el Deportivo la semana próxima. Así que descartarlo. Es una certeza ya", redondeó su descripción Víctor, anunciando una mala noticia en las horas previas a un partido tan crucial como es el de El Arcángel cordobés, este domingo a las 20.00.

"Ya nos hemos trazado un segundo plan, que empezará a partir del martes. A ver si puede entrenar con más normalidad a partir de ahí", remató Víctor Fernández al respecto de esta lesión de Igbekeme que se va a alargar al menos tres semanas.