Cristian Álvarez, funambulismo hasta el último momento de la decisión

La presencia de Cristian Álvarez en la portería del Real Zaragoza dentro de 48 horas en Córdoba todavía no está decidida a estas alturas del viernes. Al menos, de puertas afuera. El guardameta zaragocista, que no ha podido entrenarse con normalidad con sus compañeros desde que el pasado viernes cayera lesionado con un golpe en un costado durante un entrenamiento ordinario (no había liga para el Real Zaragoza, al corresponderle el enfrentamiento con el Reus), es duda para el decisivo choque de El Arcángel, este domingo a las 20.00.

Y Víctor Fernández, el entrenador blanquillo, no pudo desvelar aún cuál será su decisión al respecto, pues su rueda de prensa tuvo lugar esta vez justo antes del ensayo del viernes. "Lo de Cristian Álvarez, yo creo que definitivamente lo sabré después de una sesión específica que vamos a hacer con el preparador de porteros, Mikel Insausti. Después de esta sesión ya decidiré si está o no está para jugar", expuso el preparador zaragozano.

Víctor no quiere sorpresas desagradables una vez que el balón empiece a rodar sobre el césped de Córdoba en la tarde-noche dominical. "Es que lo que no podemos es afrontar el partido de Córdoba, que es muy importante, con jugadores que nos transmitan dudas físicas o que lleven mucho tiempo sin jugar, o que estén para 40 o 50 minutos. Los que estén, será porque están al cien por cien, al máximo. Los que no están, no están", dijo tajantemente, con cierto aire de enfado.

Fernández tiene asumido que los puntos de El Arcángel pueden resultar decisivos para salvar el pellejo en la dura lucha por la permanencia y la elusión del descenso a Segunda B en la que se halla metido el Real Zaragoza de lleno. Y, por ello, camina con pies de plomo a la hora de elegir el once inicial para semejante 'final' ante un rival que es el 21º (colista de facto) y agoniza en la tabla. Esta es la causa por la que el del barrio Oliver está hilando fino incluso con piezas clave en su equipo base, como el ya descartado Igbekeme o, en este caso, el portero Cristian Álvarez.

"En Córdoba hay que salir al cien por cien de rendimiento, al cien por cien de posibilidades. No dejarnos nada. Yo no quiero estar condicionado desde el banquillo por poner a un jugador que a los 30 o 40 minutos lo tenga que quitar porque hay un problema físico. Eso lo tengo claro", redundó en su idea matriz.

Eso sí, en el colofón a su exposición relativa al caso Álvarez, Víctor dejó al menos una pequeña puerta con brillo positivo: "Si Cristian tiene dudas, pues no irá a Córdoba. Aunque, en este caso, yo soy más optimista", remató.