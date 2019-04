Chus Herrero: "El Zaragoza se puede meter en problemas si no saca los puntos"

El defensa del Córdoba Chus Herrero reconoció este jueves que su equipo "no ha sabido llevar la presión" en los partidos clave de la temporada y eso ha hecho "que esté como está" en la clasificación, colista de Segunda División a doce puntos de la permanencia. El defensa zaragozano se reencontrará el domingo con el Real Zaragoza, el club en el que se formó, en un partido que "una oportunidad" para "demostrar profesionalidad" y poder repetir "la buena imagen de Oviedo (3-3) a partir de los veinte minutos". El zaguero blanquiverde ve al Zaragoza como un rival "que no llega en buen momento" y que "se puede meter en problemas si no saca los puntos", por lo que auguró un choque reñido en El Arcángel.

"Queremos que se vea un Córdoba comprometido hasta el final", indicó Herrero, aunque matizó que "hay que ser realistas" y dijo que, aunque en el vestuario no hablan de que ya no les quede "ninguna opción", sí han comentado que tienen que quitarse "la losa de encima". Consideró que ha sido perjudicial etiquetar los partidos más importantes como "finales" o "últimas opciones", porque eso ha conllevado que "mucha gente se haya agarrotado" al "no saber llevar bien esa situación".

Según el aragonés, que llegó en el mercado invernal procedente del Albacete Balompié, está claro que el Córdoba "no ha sabido competir" en los partidos importantes, aunque no ha sido "por no salir a darlo todo en cada momento". Admitió que la experiencia en el Córdoba no la ha vivido "en ningún club" de los que ha estado, ya que a la pésima marcha deportiva se han unido las dificultades para el cobro. "Al final, el fútbol es fútbol y son once contra once te paguen o no te paguen, por lo que hay que competir como profesionales", recalcó Chus Herrero, que aseguró que sólo se centra en "hacer lo que depende" de él, "que es jugar y competir, como siempre" ha hecho en su carrera.

También salió al paso de las insinuaciones sobre la actitud que puede tener el Córdoba, con el descenso ya asumido, en unas últimas jornadas en las que se cruza con adversarios que se juegan objetivos importantes tanto por arriba como por abajo en la tabla. "Al final de temporada siempre se especula con este tipo de cosas. Yo las he vivido todos los años y se darán en muchos partidos, tanto nuestros como de otros equipos porque se dan las circunstancias y la sospecha surge, pero yo creo en la profesionalidad de la gente", afirmó el defensa.